Norma Nivia sorprendió con un divertido TikTok junto a la mamá de Mateo Varela

La reconocida actriz Norma Nivia sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir un divertido e inesperado TikTok en compañía de la mamá de Mateo Varela, logrando generar diversas reacciones y comentarios por la cercanía que dejaron ver entre ambas.

¿Cuál es el video que Norma Nivia realizó en compañía de la mamá de Mateo Varela?

En las últimas horas la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Norma Nivia compartió un corto audiovisual en el que dejó claro cómo era su convivencia con su suegra, pues, aunque en un principio internautas creyeron que la mujer no lograría encajar en la familia del influenciador a raíz de toda la polémica que surgió dentro del reality, no es así.

Así fue el TikTok de Norma Nivia junto a la mamá de Mateo Varela que se volvió viral. (Foto Canal RCN).

Según se puede ver en el video compartido por medio de su cuenta oficial de TikTok, Norma Nivia decidió aprovechar un audio viral para compartir un momento divertido en compañía de la madre de Mateo Varela.

El video en cuestión consistía en presumir a la mujer como una de las mejores suegras, y una de las personas más importantes en su vida en la actualidad.

“Con mi suegra, la más tiktoker”

¿Cómo es la relación de Norma Nivia y Mateo Varela tras La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que, aunque en un principio su relación sentimental no convenció a los televidentes de La casa de los famosos Colombia, por la forma en la que este surgió y se desenvolvió dentro de la competencia, Norma Nivia y Mateo Varela demostraron que sí estaban enamorados.

Norma Nivia sorprendió en redes sociales tras grabar un TikTok con la mamá de Mateo Varela. (Foto Canal RCN).

Actualmente los exparticipantes del afamado reality se han mostrado más unidos que nunca, pese a las criticas recibidas. Y es que en diversas ocasiones se les ha visto no solo compartiendo tiempo de calidad, sino que también han gozado algunos contratos laborales juntos, pues así lo han presumido en redes sociales.

Ahora, con la notable cercanía de Norma Nivia a la familia de Mateo Varela, la reconocida pareja ha demostrado que su relación está más estable que nunca.