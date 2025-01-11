Hija de Epa Colombia causa sensación con sus disfraces de Halloween: así lució

La hija de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, causa sensación en redes sociales por los disfraces de Halloween que le colocaron.

Artículos relacionados Viral Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

¿De qué disfrazaron a la hija de Epa Colombia?

La influenciadora Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, permanece en prisión desde el pasado 30 de enero, cuando fue arrestada e ingresada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para la empresaria de queratinas para estar al tanto de su hija Daphne Samara a la distancia y así lo reveló su prometida Karol Samantha en la celebración de Halloween.

La pareja de Epa Colombia compartió videos y fotografías en la cuenta de Instagram de Daneidy en los que mostró los disfraces que eligieron para su pequeña hija.

Sabemos que el año que viene será mucho mejor y tendremos la compañía de mi mamá. Por ahora les comparto de qué me disfrazaron mis mamás.

Karol Samantha mostró los disfraces de su hija para Halloween. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados Talento nacional Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Así lució Daphne Samara, hija de Epa Colombia, con sus disfraces de Halloween

Karol Samantha mostró que un solo disfraz no fue suficiente para su hija para la noche de Halloween por lo que se decantaron por varias opciones.

El primer disfraz que mostró Karol que le colocaron a Daphne Samara fue uno de hada, en el que la pequeña llevó un traje verde con blanco y unas alas grandes.

El segundo disfraz fue uno de payasita, en el que le colocaron una peluca de colores, una blusa blanca y una falda de color rojos, además, le pintaron su nariz de rojo.

El tercer disfraz que le colocaron a la pequeña fue uno de muñeca, para este le pusieron una peluca rosada y un traje fucsia con puntos blancos.

Artículos relacionados Influencers Samor One reveló qué pasó con el dinero que Baby Demoni tenía en su apartamento

¿Qué se sabe del caso de Epa Colombia y su libertad?

Hasta el momento lo último que se supo del caso de Epa Colombia fue su acuerdo con Transmilenio S.A., quien anunció en la jornada del 18 de septiembre a través de un comunicado y video que había llegado a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera Rojas.

El acuerdo con Epa Colombia según reveló la organización tenía dos factores principales, uno monetario, ya que tendrá que pagar $100 millones de pesos y otro factor social y pedagógico.

Además, Daneidy permanece recluida en la Escuela de Carabineros en la capital colombiana y tras más de nueve meses de su detención, su pareja, Karol Samantha rompió el silencio y dejó estremecedor mensaje.