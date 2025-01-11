Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate sorprende con disfraz "inspirado" en Yina Calderón y en redes halagan su creatividad

Melissa Gate compartió con sus seguidores el disfraz "inspirado" en Yina Calderón que usó en Halloween y que encantó en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Melissa Gate sorprende con disfraz inspirado en Yina Calderón
Melissa Gate generó miles de reacciones positivas tras haber mostrado su disfraz "inspirado" en Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

Melissa Gate ha compartido en su cuenta de TikTok los diversos disfraces que usó en Halloween, pero el que más llamó atención fue el que según sus seguidores habría sido inspirado en Yina Calderón.

¿Cuál fue el disfraz que usó Melissa Gate inspirado en Yina Calderón que encantó a sus seguidores?

La finalista de La casa de los famosos Colombia cautivó a más de un millón de seguidores en TikTok al mostrar su nuevo disfraz, inspirado, según dio a entender, en su excompañera de reality Yina Calderón.

En el videoclip, que ya supera las 30 mil reproducciones y acumula miles de comentarios, se ve a la creadora de contenido paisa salir de una división que separa su habitación, luciendo una máscara de la princesa Fiona de Shrek, acompañada de una larga capa verde traslúcida que completaba su look.

Melissa Gate sorprende con disfraz inspirado en Yina Calderón
Melissa Gate compartió con sus seguidores el disfraz que usó inspirado aparentemente en Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

En la descripción del video, la barbera reveló a sus seguidores que era "Fiona en un momento de crisis", dando a entender que hacía referencia a la influenciadora huilense, a quien en varias ocasiones dentro del reality producido por Canal RCN llegó a llamar igual que a la protagonista de esta película infantil.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al disfraz de Melissa Gate inspirado aparentemente en Yina Calderón?

Varios fans no dudaron en escribirle a Melissa que, sin duda, por su disfraz se había ganado el título de reina del contenido, alabando su creatividad y dedicación.

Por otro lado, algunos usuarios se lo tomaron con humor, comentando de manera jocosa que "se había pasado", mientras que otros bromearon preguntando qué hacía Yina en la casa de Melissa, si debería estar en 'La mansión de Luinny'.

Melissa Gate sorprende con disfraz inspirado en Yina Calderón
Fans de Melissa Gate aseguraron de manera jocosa que su disfraz inspirado en Yina Calderón fue todo un éxito. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué se dañó la relación entre Melissa Gate y Yina Calderón?

Tras la final de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, Yina Calderón y Melissa Gate parecían haber dejado atrás sus diferencias.

Sin embargo, poco después volvieron las tensiones, especialmente cuando Melissa afirmó en un live que "jamás debió darle la mano", refiriéndose a Yina de manera despectiva.

Por su parte, la empresaria no se quedó callada y arremetió contra su excompañera, asegurando que "no la soportaba ver triunfar".

Con estas declaraciones, ambas dejaron en evidencia que su enemistad continúa y que la reconciliación entre ellas parece cada vez más lejana.

