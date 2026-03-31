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¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién?

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida figura de la televisión tras batalla contra el cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién?
¿Quién fue la reconocida conductora que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida conductora de televisión.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han enviado sentidos mensajes en las diferentes redes sociales tras el complicado quebranto de salud por el que atravesó la presentadora tras larga batalla contra el cáncer.

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¿Quién fue la reconocida presentadora de televisión que falleció en las últimas horas?

¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Chela Braniff. | Foto: Freepik

El nombre de Chela Braniff se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo de la televisión, al ser una reconocida conductora de la televisión mexicana, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada por varios medios internacionales mexicanos en las últimas horas, pero uno de los más destacados fue mediante un comunicado compartido por parte del medio digital ‘Reviste TV Notas’, quienes anunciaron la noticia mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 889 mil seguidores en donde expresaron las siguientes palabras:

“Adiós a una estrella de la televisión mexicana, Chela Braniff se dio a conocer como conductora del programa Fiebre del 2’, que se transmitió a finales de los años 70 por el Canal de las Estrellas. El programa Ventaneando, en su emisión de hoy, reportó que la conductora falleció ayer por la tarde”, dice el comunicado oficial.

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Por el momento, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes resaltaron la gran habilidad de Chela a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Chela Braniff a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién?
Por esta razón falleció Chela Braniff. | Foto: Freepik

Cabe destacar que Chela dejó un importante legado en la televisión mexicana en la década de los setenta al ser la conductora del programa ‘Fiebre del 2’, el cual adquirió gran popularidad hace varios años.

Así también, demostró tener un gran desempeño al dejar un importante legado a lo largo de su carrera en donde tuvo la oportunidad de marcar a una gran variedad de generaciones.

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