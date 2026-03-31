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Pareja de Manuela Gómez reaparece en redes tras días de ausencia junto a ella: ¿qué dijo?

Juan Pablo Restrepo reaparece en redes tras días de ausencia con Manuela Gómez en redes sociales con video que sacó a la luz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Pareja de Manuela Gómez reaparece en redes tras días de ausencia junto a ella: ¿qué dijo?
¿Cómo reapareció la pareja de Manuela Gómez en redes? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también por hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Durante el paso de Manuela en el reality, varios internautas generaron diversos comentarios mediante las redes sociales tras las estrategias que demostró tener a lo largo del programa. Sin embargo, fue eliminada tras la llegada del camión de la mudanza.

Por su parte, uno de los momentos que más comentarios generó por parte de los internautas fue cuando Juan Pablo Restrepo, fue a una sección de congelados y le entregó un anillo.

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¿Cómo fue la especial propuesta que Juan Pablo Restrepo le hizo a Manuela Gómez durante un congelado en La casa de los famosos Colombia?

Pareja de Manuela Gómez reaparece en redes tras días de ausencia junto a ella: ¿qué dijo?
Así fue la propuesta de matrimonio a Manuela Gómez. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas fue cuando Juan Pablo Restrepo, padre de la hija que tiene con Manuela Gómez, fue a una sección de congelados en La casa de los famosos Colombia y sorprendió con una propuesta de matrimonio.

Sin duda, este momento generó gran especulación por parte de los internautas, quienes, se sorprendieron al ver que Manuela Gómez no compartió algún tipo de respuesta al respecto.

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Dede que fue eliminada del reality hace algunos días, la influenciadora ha compartido una gran variedad de opiniones acerca de la decisión que tomará frente a su relación con Juan Pablo Restrepo.

¿Con qué video reapareció en las últimas horas Juan Pablo Restrepo en la casa de Manuela Gómez?

Es clave mencionar que una de las personas más importantes en la vida de Manuela Gómez, es su hija Samantha, fruto de su relación con Juan Pablo Restrepo.

Pareja de Manuela Gómez reaparece en redes tras días de ausencia junto a ella: ¿qué dijo?
¿Cómo reapareció la pareja de Manuela Gómez en redes? | Foto: Canal RCN

Además, Juan Pablo reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que confesó que estuvo unos días alejado de su hija y de Manuela, pues expresó las siguientes palabras:

“Primera noche y primer amanecer sin dormir juntos, ¿no me extrañaste?”, agregó Juan Pablo Restrepo.

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