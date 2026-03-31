Karola llamó la atención en La casa de los famosos Colombia tras realizarle una propuesta frente a todos los participantes del reality. La reacción de Alexa Torrex no pasó desapercibida.

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¿Qué pasó entre Karola y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Todo empezó cuando “El Jefe” anunció que era momento de elegir a los participantes que irían a la alacena. En medio de la dinámica, Karola comenzó a preguntar, uno a uno, quién quería ir con ella.

En ese momento, Alexa intervino y señaló que, según el orden del reality, quien debía ir era Tebi. Karola respondió que la decisión no dependía de ella. Aun así, expresó que sí le gustaría compartir ese espacio con él.

Karola y Tebi Bernal irán juntos a la alacena de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Fue entonces cuando lanzó una propuesta que llamó la atención de sus compañeros: aseguró que el único inconveniente sería que tendrían que ir tomados de la mano y darse un beso para poder cumplir con la dinámica.

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¿Qué respondió Tebi a la propuesta de Karola en La casa de los famosos Colombia?

Tras escuchar la propuesta, varios participantes comenzaron a animar a Tebi para que aceptara. Él, por su parte, respondió con cautela y preguntó si la condición implicaba únicamente el beso.

Karola le confirmó que sí, pero Tebi dejó claro que estaba dispuesto a aceptar tomarse de la mano, aunque no el beso. Ante esto, Karola restó importancia a la situación y aseguró que se trataba de una broma.

"Pero si ya te besaste con Alexa, eso no es nada. Estamos solamente m*m4nd0 gallo", dijo.

Karola le pidió un beso a Tebi en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Finalmente, cuando Tebi accedió, Karola comentó frente al grupo que entonces cumplirían con el beso, lo que volvió a generar comentarios entre los presentes.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras la propuesta de Karola a Tebi?

Luego de que Karola tomara la decisión de ir con Tebi, Alexa la observó fijamente y comentó que su actitud le parecía "pesada". Posteriormente, al ver el apoyo de algunos compañeros, intervino y pidió que no se involucraran.

Este episodio se dio como continuación de una discusión previa que ya había generado tensión, en la que Alexa le dijo a Karola, en tono retador, que se acercara a Tebi. Cuando Karola respondió que quien debía defenderlo era Alejandra, la pareja de él, Alexa aseguró que lo hacía porque así lo decidía.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde algunos internautas afirmaron que esta interacción podría aumentar las tensiones dentro del programa y, posiblemente, dar paso a nuevas relaciones.