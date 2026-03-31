Yaya Muñoz rompió el silencio sobre su supuesta reconciliación con José Rodríguez; ¿lo confirmó?

Yaya Muñoz volvió a ser tema de conversación luego de que usuarios en redes sociales comenzaran a relacionarla nuevamente con José Rodríguez. La creadora de contenido llamó la atención al confesar la verdad de la historia.

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¿Cuál es la historia de Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Yaya Muñoz y José Rodríguez se conocieron durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde, según afirmaron los televidentes, su cercanía se evidenció desde el inicio.

Tras finalizar el programa, decidieron continuar su vínculo y oficializar su noviazgo. Durante ese tiempo, impulsaron proyectos en conjunto, como un reto de bienestar físico de 21 días, lo que reforzó la percepción de estabilidad entre quienes seguían su noviazgo.

La historia de Yaya Muñoz y José Rodríguez inciió en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la relación llegó a su fin poco antes de la Navidad de 2025. En febrero de 2026, Yaya confirmó la ruptura, señalando que existían diferencias en la convivencia fuera del reality.

Por su parte, José ofreció otra versión, asegurando que fue él quien tomó la decisión de terminar, lo que dejó ver que el cierre no fue completamente en los mismos términos para ambos.

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¿Por qué se rumora que Yaya Muñoz y José Rodríguez habrían vuelto?

Las especulaciones surgieron a finales de marzo del 2026, luego de que ambos compartieran imágenes desde la playa, en escenarios que parecían similares y en fechas cercanas.

En redes rumoran que Yaya Muñoz y José Rodríguez se habrían reconciliado / (Foto del Canal RCN)

Este tipo de coincidencias fue suficiente para que seguidores comenzaran a plantear la posibilidad de una reconciliación. Comentarios como: "ya sabemos que volvieron", "Es obvio que están juntos", "Extrañaba a este par", destacaron en las publicaciones de cada uno.

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¿Yaya Muñoz y José Rodríguez se reconciliaron?

Ante los crecientes rumores, Yaya Muñoz fue consultada directamente durante una emisión en vivo del programa Tamo en vivo, donde actualmente se desempeña como moderadora.

Al inicio respondió afirmativamente, lo que generó reacciones en el set; sin embargo, luego se rió y aclaró que, aunque sabía que eso era lo que muchos esperaban oír, no era la realidad.

Yaya aclaró que no estaba involucrada nuevamente con José Rodríguez y pidió que no la víncularan en ese tipo de "cuentos". De esta manera, desmintió los rumores que circulaban en redes.