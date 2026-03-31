Daniela Ospina reveló detalles de su despedida de soltera: así fue la celebración

En medio de la expectativa por su próximo matrimonio, Daniela Ospina empezó a mostrar en redes algunos instantes que marcan esta nueva etapa personal. La empresaria sorprendió al revelar detalles de lo que fue su despedida de soltera.

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¿Cuándo se realizará la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Aunque la pareja no ha anunciado una fecha específica, se ha indicado que la ceremonia se llevaría a cabo en abril de 2026. Este dato ha sido suficiente para generar conversación entre usuarios que siguen de cerca sus publicaciones.

Daniela Ospina anuncia su boda junto a Gabriel Coronel / (Foto de AFP)

Se ha mencionado que el evento se realizará en Colombia, pese a que ambos residen actualmente fuera del país. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre el lugar exacto ni sobre la logística de la celebración.

Los internautas afirman que podría tratarse de una ceremonia con un grupo reducido de asistentes, debido a la reserva con la que han manejado la información hasta ahora.

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¿Cómo fue la despedida de soltera de Daniela Ospina con Gabriel Coronel?

La empresaria y deportista Daniela Ospina organizó un encuentro previo a su boda en el que estuvo acompañada por su círculo cercano. A través de publicaciones en redes sociales, se conocieron varios momentos del evento, que también fueron compartidos por sus invitadas.

La celebración se dio en un entorno reservado, donde Ospina estuvo acompañada por su grupo de amigas. De acuerdo a los post, compartieron una jornada que incluyó ejercicios guiados y espacios para comer y realizar un brindis juntas.

En varias de las publicaciones que circularon en redes sociales, se le vio usando el velo característico de este tipo de despedidas, mientras sus invitadas le dedicaban mensajes.

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¿Cómo ha sido la vida sentimental de Daniela Ospina?

En conversaciones previas con sus seguidores, Daniela Ospina explicó algunos aspectos sobre sus relaciones anteriores. Señaló que no había tenido una ceremonia religiosa en el pasado.

En redes recuerdan detalles de la vida sentimental de Daniela Ospina / (Foto de AFP)

Sobre su relación con el futbolista James Rodríguez, indicó que el vínculo se formalizó únicamente por lo civil. Posteriormente, en 2023, ella y Gabriel Coronel realizaron su unión legal bajo esa misma modalidad.

Tiempo después, decidieron avanzar hacia una ceremonia religiosa, lo que ha dado paso a los preparativos actuales. Hasta ahora, no se ha revelado información sobre invitados, celebración posterior o planes adicionales.

Mientras continúan las publicaciones en redes, los seguidores permanecen atentos a cualquier novedad relacionada con este evento.