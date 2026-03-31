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Yuli Ruíz reaparece en sus redes tras varias semanas ausente: ¿llegó al millón de seguidores?

Yuli Ruíz compartió su primera selfie tras varias semanas alejada de redes, superando el millón de seguidores en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yuli Ruíz reaparece en sus redes sociales tras varias semanas alejada: ¿qué mensaje dejó?
¿Cómo reapareció Yuli Ruíz en sus redes? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Yuli Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Yuli dividió una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales no solo por las estrategias que presentó a lo largo del programa, sino que también por el vínculo que tuvo con Alejandro Estrada.

Por este motivo, una gran variedad de internautas ha estado pendiente acerca de los planes que tiene Yuli Ruíz para el futuro tras ser reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Con qué fotografía reapareció Yuli Ruíz en sus redes sociales?

Yuli Ruíz reaparece en sus redes sociales tras varias semanas alejada: ¿qué mensaje dejó?
Con esta foto apareció Yuli Ruíz en sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Yuli Ruíz se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, quien ha tenido la oportunidad de mantener informados a sus seguidores con varios acontecimientos acerca de lo que suele hacer en su vida cotidiana.

Por este motivo, Yuli se sorprendió a ver la gran cantidad de seguidores que aumentó en sus redes sociales, pues, llegó recientemente al millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram en donde expresó las siguientes palabras:

“84 días sin coger un celular y hacerme la respectiva selfie, acá en Aeropuerto Internacional el Dorado”, agregó Yuli Ruíz.

Con base en esto, Yuli expresó que, a pesar de estar ausente de sus redes sociales, está atravesando por un importante momento a nivel emocional al ver el gran alcance que tiene en la actualidad mediante sus redes sociales.

Yuli Ruíz reaparece en sus redes sociales tras varias semanas alejada: ¿qué mensaje dejó?
Así fue el paso de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la participación de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia?

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Una de las famosas que más comentarios dejó mediante las distintas plataformas digitales fue Yuli Ruíz, quien, en varias ocasiones, captó la atención por la similitud que tenía en varios aspectos con Karina García, quien hizo parte de la segunda temporada.

Otro de los momentos que más acaparó la atención mediática fue cuando Yuli Ruíz demostró tener un especial vínculo con Alejandro Estrada, con quien tuvo la oportunidad de tener un romance fugaz, sin embargo, las cosas no continuaron entre ambos.

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