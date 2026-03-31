Alexa Torrex llamó la atención al revelar que ya no le gusta Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La participante generó comentarios al explicar por qué cambió su forma de pensar.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durante una charla con Alejandro Estrada, Alexa Torrex relató una situación que ocurrió mientras realizaban tareas del hogar. Según explicó, estaba terminando de trapear cuando alguien dijo que el lugar no había quedado bien barrido, pese a que esa tarea la había hecho Tebi.

Alexa Torrex habla de sus sentimientos hacia Tebi Bernal en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La participante señaló que le incomodó el comentario, ya que aseguró haber visto a Tebi moviendo muebles y realizando más acciones de las que le correspondían.

Sin embargo, también explicó que decidió no decir nada en ese momento. Según dijo, evitó reaccionar porque pensó que otros podrían interpretar su reclamo como algo personal por tratarse de Tebi Bernal.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre sus supuestos celos hacia Tebi?

En la misma conversación, Alexa Torrex se refirió a las percepciones que circulan dentro de la casa sobre su relación con Tebi Bernal. Comentó que varios compañeros consideran que ella se toma de manera personal los comentarios relacionados con él.

Alexa Torrex reveló que le gustaría ver a Tebi con alguien más / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, lo negó y puso como ejemplo una situación: cuando se mencionó la posibilidad de que Karola y Tebi Bernal se dieran un beso, aseguró que no le afectó. Incluso afirmó que le gustaría que ocurriera.

Señaló que le gustaría que esa situación pasara porque se considera una persona rencorosa y, de esa forma, tendría más libertad emocional. Aun así, añadió que no cree que eso suceda, ya que describe a Tebi como alguien serio.

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¿Por qué a Alexa Torrex ya no le gusta Tebi Bernal?

En otro momento de la conversación, Alexa Torrex fue directa al hablar de sus sentimientos. Afirmó que Tebi Bernal no le gusta, aunque reconoció que existe una atracción física.

Explicó que, tras observarlo durante varios días, llegó a la conclusión de que hay aspectos de su forma de ser que no coinciden con lo que ella quiere. Según indicó, se trata de comentarios y actitudes que ha notado dentro del programa.

"Hay muchas cosas que no me gustan de él. Y lo vemos en cada comentario que hace, su manera de ser, muchas cosas", destacó.

En ese sentido, dejó claro que, aunque puede existir interés físico, no considera que haya compatibilidad más allá de eso.

Las declaraciones generaron conversación en redes sociales, donde internautas afirman que este tipo de revelaciones podría influir en las dinámicas dentro de La casa de los famosos.