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Karina García sorprendió al revelar cómo fueron sus inicios en la fama: "cero timidez"

Karina García reveló que sus inicios estuvieron ligados al modelaje y producciones antes de su crecimiento en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García contó qué hacía antes de ser famosa y llamó la atención en redes sociales
Karina García recordó su historia antes de la fama / (Foto del Canal RCN)

Antes de convertirse en una figura conocida en redes sociales y televisión, Karina García tuvo un camino que pocos conocían. La creadora de contenido llamó la atención al compartir su historia en redes sociales.

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¿Qué profesiones realizó Karina García?

Karina García, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, no siempre estuvo vinculada al mundo del entretenimiento. Su historia profesional comenzó en un campo completamente distinto.

Antes de ganar visibilidad en redes sociales, reveló que se desempeñó como enfermera durante aproximadamente nueve años. Según dijo, su etapa en el sector de la salud coincidió con sus inicios en las redes, ya que algunos de sus videos comenzaron a circular mientras trabajaba en un hospital.

¿Qué profesiones realizó Karina García?
Karina García se desempeñó como enfermera / (Foto del Canal RCN)

La decisión de dejar esta profesión no fue inmediata. La influencer ha mencionado que le tomó tiempo asumir el cambio, especialmente por la estabilidad que tenía. Sin embargo, el crecimiento de su audiencia y las oportunidades en plataformas digitales influyeron en su decisión.

Con el paso del tiempo, también incursionó como modelo en campañas de marcas, especialmente en el sector de la moda, y comenzó a desarrollar proyectos propios relacionados con estilo de vida.

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¿A qué se dedica actualmente Karina García?

En la actualidad, Karina García mantiene una presencia constante en Instagram y TikTok, donde comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional. Su actividad digital le ha permitido establecer colaboraciones con distintas marcas.

Además de su rol como creadora de contenido, continúa trabajando como modelo para marcas nacionales y gestiona iniciativas propias enfocadas en belleza y estilo de vida.

¿A qué se dedica actualmente Karina García?
Karina García es panelista en ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos Colombia? / (Foto del Canal RCN)

Tras su paso por el reality, también se integró como panelista en ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos Colombia?, un formato de análisis transmitido por el Canal RCN.

En este espacio, junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, aborda temas relacionados con estrategias, conflictos y momentos clave del programa.

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¿Qué dijo Karina García sobre sus inicios en la fama?

Recientemente, Karina García volvió a referirse a sus comienzos en el mundo del entretenimiento a través de sus historias de Instagram. En medio de una sesión de fotos, compartió un video en el que recordó cómo dio sus primeros pasos en este medio.

“Para los que no sabían: comencé en este medio siendo modelo para marcas de ropa, videos musicales, etc. Fue ahí donde comenzó todo y siento que me encanta, lo disfruto mucho”, expresó.

En ese mismo mensaje, también dejó ver su comodidad frente a las cámaras, destacando se ha mostrado sin reservas en su contenido. Estas declaraciones generaron reacciones entre los fans, quienes afirman que esto ha sido clave en su crecimiento en redes.

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