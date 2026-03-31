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Reconocida estrella de televisión sobrevivió a desgarrador accidente aéreo: esto se sabe

Estrella de TV sobrevivió a accidente aéreo en Nueva York y contó cómo vivió el momento tras lo ocurrido.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Estrella de televisión estuvo en accidente aéreo y así contó lo que vivió
Estrella de televisión estuvo en accidente aéreo y así contó lo que vivió (Foto Freepik)

Una reconocida figura de la televisión estuvo involucrada en un accidente aéreo que ha generado conmoción, luego de que se conocieran detalles del incidente ocurrido en un aeropuerto de Nueva York.

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Días después de lo sucedido, la propia protagonista decidió hablar y contar cómo vivió ese momento.

¿Quién es la estrella de televisión que estuvo en el accidente aéreo?

Se trata de Charlotte Jørgensen, bailarina profesional que hizo parte de la primera temporada del programa Dancing with the Stars.

La artista fue una de las sobrevivientes del accidente que involucró un avión de la aerolínea Air Canada, ocurrido el pasado 22 de marzo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

El avión se vio involucrado en un choque con un vehículo del equipo de bomberos mientras se encontraba en tierra, una situación que dejó consecuencias graves.

En el hecho fallecieron el capitán Antoine Forest y el primer oficial Mackenzie Gunther, lo que ha generado múltiples mensajes de condolencias.

En la aeronave viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Tras el incidente, varias personas resultaron afectadas y al menos 39 pasajeros, junto con dos oficiales que se encontraban en el vehículo de emergencia, fueron trasladados a centros médicos para ser atendidos. Según la información disponible, la mayoría ya ha sido dada de alta.

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Charlotte Jørgensen sobrevivió a accidente aéreo y reveló cómo fue el momento
Charlotte Jørgensen sobrevivió a accidente aéreo y reveló cómo fue el momento (Foto freepik)

¿Qué dijo Charlotte Jørgensen sobre el accidente?

A través de sus redes sociales, Charlotte decidió compartir su experiencia y dar detalles de lo ocurrido. Contó que había tomado el vuelo después de pasar unos días en Montreal y que, aunque el caso ya era conocido públicamente, sentía la necesidad de expresar lo que vivió.

La bailarina destacó la labor de los pilotos, a quienes consideró clave para que los pasajeros pudieran salir con vida. También expresó su respeto y solidaridad con las familias de quienes fallecieron en el incidente.

Sobre el momento del accidente, explicó que no alcanzó a procesar completamente lo que estaba sucediendo debido a la adrenalina, lo que hizo que no sintiera el impacto de inmediato. Sin embargo, con el paso de los días, la situación ha sido diferente.

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Charlotte aseguró que el proceso posterior ha sido complejo, tanto a nivel físico como emocional, y que todavía se encuentra asimilando lo ocurrido. Actualmente está en su casa, acompañada por sus seres cercanos, enfocada en su recuperación.

Aunque reconoció que tomará tiempo superar la experiencia, también agradeció el apoyo que ha recibido y el cariño de las personas que han estado pendientes de su estado tras el accidente.

Charlotte Jørgensen sobrevivió a accidente aéreo y su relato impacta
Charlotte Jørgensen sobrevivió a accidente aéreo y su relato impacta (Foto freepik)
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