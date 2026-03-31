Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ex de Dylan Fuentes revela chats con Aida Victoria Merlano tras fuerte polémica

Aida Victoria Merlano se despachó en contra de los padres irresponsables y mostró su apoyo a ex de Dylan Fuentes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ex de Dylan Fuentes saca a la luz chats con Aida Victoria Merlano
Ex de Dylan Fuentes destapa conversación con Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

En la última semana de marzo, ha habido un gran revuelo en redes con respecto a una polémica situación que está viviendo Dylan Fuentes, el cantante colombiano reconocido por su participación en el Factor XS en 2011.

Artículos relacionados

El artista, quien además actúa y crea contenido, se ha visto en el ojo del huracán por la manutención de su hijo, pues la madre del menor ha expuesto en redes lo que ha pasado con las responsabilidades del padre.

Es tanta la tendencia sobre el tema que, la misma Aida Victoria Merlano salió a hablar sobre el tema y se despachó en contra de los padres que no cumplen con su responsabilidad.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el caso de Dylan Fuentes?

Aida victoria Merlano rompe el silencio tras la polémica sobre Dylan Fuentes y sin mencionar mucho sobre ese tema directamente, habló en general y reveló su opinión para nada humilde, sino contundente y directa.

Ex de Dylan Fuentes muestra mensajes con Aida Victoria Merlano
Ex de Dylan Fuentes saca a la luz chats con Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

La empresaria e influenciadora criticó a todos los padres irresponsables, comparando el rol con la maternidad, pues dice que las madres dejan todo para que a sus hijos no les falte nada, mientras que los hombres no asumen ese mismo papel.

Por eso, Aida dijo que donde estén criticando a un padre que no cumple con su manutención, estará ella ahí para apoyar a la mujer.

Artículos relacionados

Por eso mismo, dijo que, si los niños son el fututo de la sociedad, quienes no los apoyan están en deuda no solo con los menores, sino con todo.

¿Cuáles son los chats que reveló la ex de Dylan Fuentes con Aida Victoria Merlano?

A través de las redes sociales, Angie Páez, madre del hijo de Dylan Fuentes, es quien ha revelado que presuntamente ha cumplido sola con la responsabilidad del menor y por eso mismo, no titubeó al revelar su conversación con Aida Victoria Merlano.

Ex de Dylan Fuentes destapa conversación con Aida Victoria Merlano.
Ex de Dylan Fuentes muestra mensajes con Aida Victoria Merlano. (Foto: Freepik)

En la conversación, se ve que, la empresaria le dice que “la demanden”, reprochado que, si el cantante tiene para abogados, debería tener para su hijo.

Así mismo, le mostró su apoyo y dijo que, de ser demandada, ella la apoyaría con sus abogados.

Sin duda, esto generó reacciones entre los internautas, quienes aplaudieron el apoyo de Aida y el mensaje que le dejó a los “padres mediocres”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Alteran tumba de reconocida modelo en Italia: faltaban partes del cuerpo Viral

Hallan tumba de modelo alterada y con partes desaparecidas: "Ni siquiera la muerte le concedió paz"

Alteran tumba de modelo en Italia; hallaron el ataúd manipulado y con partes desaparecidas, lo que generó alarma.

Falleció la periodista Carolina Selles Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció a los 51 años reconocida presentadora tras dura enfermedad

La comunicadora falleció este 31 de marzo tras enfrentar un cáncer, enfermedad que visibilizó en redes sociales.

Candidata de Miss Grand Tailandia se hace viral. Viral

EN VIDEO: Candidata de Miss Grand Tailandia se hace viral por su baile en plena ceremonia oficial

El baile de Darathorn Yoothong en traje de baño durante Miss Grand Tailandia generó polémica y se viralizó en redes.

Lo más superlike

Alejandro Estrada y Alexa Torrex opinaron sobre el nuevo habitante. La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Alexa Torrex rechazaron la llegada de un nuevo habitante a La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Alexa Torrex aseguraron que la entrada de un nuevo concursante rompe el equilibrio de La casa de los famosos.

¿Qué ha compartido Aida Victoria Merlano tras sus cambios de look? Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió en redes al presumir su nuevo look: ¿cómo quedó?

Mejores días para cortarse el pelo en abril Belleza

Días recomendados de abril para cortarte el cabello según el calendario lunar, ¿cuáles son?

alentina Ferrer muestra tierno momento entre Río y J Balvin Valentina Ferrer

Valentina Ferrer enternece tras mostrar tierno momento entre J Balvin y Río: “Ahora si estamos”

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé