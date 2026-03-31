Ex de Dylan Fuentes revela chats con Aida Victoria Merlano tras fuerte polémica

En la última semana de marzo, ha habido un gran revuelo en redes con respecto a una polémica situación que está viviendo Dylan Fuentes, el cantante colombiano reconocido por su participación en el Factor XS en 2011.

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El artista, quien además actúa y crea contenido, se ha visto en el ojo del huracán por la manutención de su hijo, pues la madre del menor ha expuesto en redes lo que ha pasado con las responsabilidades del padre.

Es tanta la tendencia sobre el tema que, la misma Aida Victoria Merlano salió a hablar sobre el tema y se despachó en contra de los padres que no cumplen con su responsabilidad.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el caso de Dylan Fuentes?

Aida victoria Merlano rompe el silencio tras la polémica sobre Dylan Fuentes y sin mencionar mucho sobre ese tema directamente, habló en general y reveló su opinión para nada humilde, sino contundente y directa.

Ex de Dylan Fuentes saca a la luz chats con Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

La empresaria e influenciadora criticó a todos los padres irresponsables, comparando el rol con la maternidad, pues dice que las madres dejan todo para que a sus hijos no les falte nada, mientras que los hombres no asumen ese mismo papel.

Por eso, Aida dijo que donde estén criticando a un padre que no cumple con su manutención, estará ella ahí para apoyar a la mujer.

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Por eso mismo, dijo que, si los niños son el fututo de la sociedad, quienes no los apoyan están en deuda no solo con los menores, sino con todo.

¿Cuáles son los chats que reveló la ex de Dylan Fuentes con Aida Victoria Merlano?

A través de las redes sociales, Angie Páez, madre del hijo de Dylan Fuentes, es quien ha revelado que presuntamente ha cumplido sola con la responsabilidad del menor y por eso mismo, no titubeó al revelar su conversación con Aida Victoria Merlano.

Ex de Dylan Fuentes muestra mensajes con Aida Victoria Merlano. (Foto: Freepik)

En la conversación, se ve que, la empresaria le dice que “la demanden”, reprochado que, si el cantante tiene para abogados, debería tener para su hijo.

Así mismo, le mostró su apoyo y dijo que, de ser demandada, ella la apoyaría con sus abogados.

Sin duda, esto generó reacciones entre los internautas, quienes aplaudieron el apoyo de Aida y el mensaje que le dejó a los “padres mediocres”.