El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido artista que fue clave en la creación de una importante banda de rock.

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La noticia fue dada a conocer por la propia agrupación, que dedicó un mensaje para despedirlo y recordar su legado dentro de la industria musical.

¿Quién es el reconocido artista que falleció?

Se trata de Christopher North, fundador de la banda de rock Ambrosia. El músico fue una pieza fundamental en el sonido del grupo, especialmente por su talento con el teclado, instrumento con el que logró aportar intensidad y profundidad emocional a cada una de sus presentaciones.

A través de sus redes sociales, la banda expresó su tristeza por la pérdida y destacó la huella que dejó tanto en la música como en quienes lo rodeaban.

Recordaron su presencia escénica como apasionada e intensa, y resaltaron que su historia dentro de la agrupación comenzó desde sus inicios, cuando fue descubierto tocando en un ambiente sencillo, pero lleno de talento.

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Asimismo, señalaron que su trabajo no solo se limitó a lo sonoro, sino que logró construir "paisajes musicales" que conectaban con el público, combinando técnica, sensibilidad y melodías que trascendieron en el tiempo.

También destacaron que fue una persona muy querida por sus compañeros y seguidores, quienes hoy lamentan su partida.

Falleció Christopher North, legendario músico y fundador de Ambrosia (Foto Freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Christopher North?

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa oficial de su fallecimiento. Sin embargo, la banda mencionó que en los últimos años el artista enfrentó varios problemas de salud.

Entre ellos, se conoció que atravesó una lucha contra el cáncer de garganta, la cual logró superar en su momento. A pesar de estas dificultades, mantuvo su vínculo con la música y continuó conectado con sus seguidores.

Además, se reveló que el año pasado tuvo un accidente cuando fue atropellado por un vehículo mientras caminaba, situación que también afectó su estado de salud.

Por ahora, no se han dado más detalles oficiales sobre su fallecimiento, pero su legado sigue siendo recordado por fanáticos y colegas, quienes han comenzado a compartir mensajes de despedida en redes sociales, resaltando su talento y el impacto que dejó en la música rock.