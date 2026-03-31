Cara Rodríguez lanza fuerte indirecta a Beéle en redes: “Yo sé elegir bien”

Cara Rodríguez volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de participar en una campaña publicitaria con una reconocida marca, en la que muchos usuarios notaron una clara indirecta hacia su expareja Beéle.

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La situación rápidamente se volvió viral, no solo por el contenido del video, sino por la forma en la que la influencer aprovechó el contexto de la campaña para lanzar un comentario que varios interpretaron como una pulla directa.

¿Cuál fue la indirecta de Cara a su expareja Beéle?

Cara participó en una publicidad de Burger King, donde protagoniza una escena en la que pide una hamburguesa y menciona que la va a “dipear”.

Esta frase llamó la atención de inmediato, ya que hace referencia a una campaña anterior de Beéle con KFC, en la que el cantante promocionaba salsas bajo ese mismo concepto.

En el video, la creadora de contenido se muestra sorprendida al descubrir que hay cuatro opciones de salsas para elegir, a diferencia de las dos que promocionaba su expareja. Es ahí donde lanza varios comentarios que encendieron las redes.

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Cara dice que esa cadena “sí se toma en serio” las opciones, y agrega una frase que no pasó desapercibida: “cuando es rico, uno no se conforma con dos”. Luego remata diciendo que “ella sabe elegir bien”, lo que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia el artista barranquillero.

Cara Rodríguez le tira pulla a Beéle en campaña y redes no la dejan pasar (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron las redes ante la publicación de Cara?

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios tomaron la situación con humor y destacaron el ingenio tanto de la influencer como de la marca por incluir este tipo de referencias en la publicidad.

Varios comentarios celebraron la creatividad del video y la forma en la que se conectó con una situación ya conocida por el público, lo que hizo que la campaña se volviera aún más viral.

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Sin embargo, también hubo quienes fueron más allá y comenzaron a opinar sobre la relación pasada de la pareja, generando debate en comentarios. Algunos usuarios incluso bromearon con que, entre las campañas publicitarias de ambos, “están asegurando el futuro de los niños”.

La publicación sigue generando conversación en redes, donde seguidores continúan analizando cada detalle del video y la posible intención detrás de las frases de Cara, que una vez más logró llamar la atención con su contenido.