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Karola responde la llamada y El Jefe la sorprende con una radical decisión: ¿cuál es?

Descubre qué poder recibió Karola tras contestar la llamada y cómo cambia el juego en La casa de los famosos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karola contestó la llamada y recibió un poder que cambia todo en La casa de los famosos
Karola contestó la llamada y recibió un poder que cambia todo en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

Esta semana del 30 de marzo, La casa de los famosos Colombia está llena de sorpresas, especialmente con la dinámica de las 12 llamadas que se estarán realizando a lo largo de los días.

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Cada llamada trae un beneficio o castigo, lo que ha generado tensión constante entre los participantes.

Las tres primeras llamadas ya fueron contestadas y los famosos ya saben que una nueva participante ingresará a la competencia en la gala del 31 de marzo.

Sin embargo, la tercera llamada fue una de las más importantes hasta ahora, ya que podía cambiar completamente el rumbo del juego.

Quien contestara el teléfono quedaría automáticamente nominado, sin derecho a salvación, y pasaría directo a la placa de eliminación.

Karola respondió la llamada clave y su destino cambió en La casa de los famosos
Karola respondió la llamada clave y su destino cambió en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Quién contestó la tercera llamada en La casa de los famosos Colombia?

El ambiente dentro de la casa se ha vuelto cada vez más tenso, ya que los participantes están atentos a cualquier momento en que suene el teléfono y lo que esto pueda significar para su permanencia en el reality.

Cuando sonó la tercera llamada, Karola estaba cerca del teléfono junto a Campanita y decidió contestar. En ese momento, “El Jefe” le informó que quedaba nominada sin derecho a salvación.

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Ante esto, Karola reaccionó de inmediato y preguntó qué pasaba con su rol como líder de la semana, ya que eso normalmente le da el beneficio de la salvación.

Sin embargo, la respuesta fue clara: al ser líder, su nominación se duplica. Es decir, Karola quedó con doble nominación, una por su posición como líder y otra por haber contestado la llamada.

¿Cuáles son los poderes de las 12 llamadas en La casa de los famosos Colombia?

El lunes 30 de marzo, el teléfono sonó dos veces con diferentes beneficios: el anuncio de un nuevo participante, contestada por Juanda Caribe y la oportunidad de recibir una carta de un familiar, quien lo ganó Campanita.

Para el martes 31 de marzo, los poderes incluyen la nominación sin derecho a salvación, que ya recibió Karol, y, en la noche, quien conteste tendrá el beneficio de que sus votos en la nominación valgan el doble.

El miércoles contará con tres poderes: recibir un video de un familiar, otorgar inmunidad a otro participante y que los votos de quien conteste valgan el triple.

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El jueves, los beneficios serán el poder de nominación y una cena para dos personas.

Finalmente, el viernes tendrá tres dinámicas: poder de intercambio, poder de salvación (sin poder salvarse a sí mismo) y recibir un audio de un familiar.

Con estas dinámicas, La casa de los famosos Colombia entra en una de sus semanas más tensionantes, donde cada decisión puede cambiar el destino de los participantes dentro del reality.

Los famosos recibirán 12 llamadas con 12 poderes en La casa de los famosos Colombia
Los famosos recibirán 12 llamadas con 12 poderes en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
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