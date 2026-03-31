Aida Victoria Merlano volvió a pronunciarse sobre una polémica en redes sociales, esta vez en medio de la situación que involucra a Dylan Fuentes y su expareja Angie Paez.

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La barranquillera publicó un video en el que defendió a la madre del hijo del cantante y lanzó fuertes críticas contra lo que ella llamó “padres mediocres”, generando todo tipo de reacciones.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre los padres mediocres?

Aida Victoria comenzó su mensaje dejando clara su postura: aseguró que siempre va a respaldar las críticas hacia los padres irresponsables, argumentando que si los niños son el futuro de la sociedad, quienes no responden por ellos están en deuda no solo con sus hijos, sino con todos.

En su video, hizo una comparación directa entre el rol de las madres y el de algunos padres. Señaló que muchas mujeres hacen sacrificios constantes por sus hijos, dejando de lado comodidades personales para poder cubrir sus necesidades.

“Una mujer puede dejar de comer para que el hijo coma, deja de estrenar para que el hijo estrene, deja de ser mujer para ser mamá, ¿pero un padre? come, bebe, estrena, carga su oro, tiene mujer y con lo que le sobra entonces quiere sostener al hijo”, expresó.

Aida Victoria Merlano arremete contra “padres mediocres” tras polémica con Dylan Fuentes (Foto Canal RCN)

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También cuestionó que algunos hombres aseguren no tener dinero para la manutención, pero sí mantengan gastos como celulares de alta gama, gimnasio o relaciones sentimentales.

Aida fue contundente al afirmar que un hombre que no puede responder por su hijo, tampoco debería estar pensando en tener pareja, y que su prioridad debería ser trabajar y cumplir con sus responsabilidades.

Además, criticó a quienes se justifican diciendo que “pagan lo que les corresponde”, señalando que muchas veces esas cuotas se definen en procesos donde, según ella, no reflejan la realidad económica del padre.

“Y por otro lado los hombres que salen con la excusa de ‘yo respondo lo que me corresponde’ ahhh lo que te asignaron en un ICBF o una comisaría de familia cuando dijiste que no tenías dónde caer muerto. Debería darte vergüenza porque si uno empieza a sacar cuentas eso no alcanza para nada”, agregó.

¿Qué sucedió entre Dylan Fuentes y Angie Paez?

La polémica comenzó cuando Dylan Fuentes publicó un video asegurando que nunca ha incumplido con la manutención de su hijo. Según explicó, la cifra que circula en redes no sería real y afirmó que aporta incluso más dinero del que se dice, incluyendo gastos como colegio y medicina.

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El artista también mencionó que la única vez que no pudo cumplir fue por problemas financieros que debía resolver en ese momento.

Sin embargo, Angie Páez respondió mostrando capturas de conversaciones y pruebas en las que, según ella, el cantante no atendía solicitudes urgentes, incluso por montos bajos relacionados con medicamentos o necesidades básicas del niño.

La mujer también aseguró que ha tenido que insistir en varias ocasiones para que se ajusten los montos de la cuota, y que los $350 mil pesos que entrega en padre no es suficiente.

Además, publicó un video en el que respondió punto por punto a las declaraciones del artista, afirmando que, aunque su hijo no carece de nada, esto se debe a su esfuerzo como madre.

Angie fue directa en sus palabras y calificó al cantante como “descomprometido” e “irresponsable”, asegurando que ha tenido que asumir la mayor parte de las responsabilidades para garantizar el bienestar de su hijo.

La situación sigue generando conversación en redes sociales, donde usuarios han tomado posturas divididas frente a las declaraciones de ambas partes.