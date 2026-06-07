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Mateo Varela y Norma Nivia se casarán: así reaccionaron algunos excompañeros de La casa de los famosos

Mateo Varela le propuso matrimonio a Norma Nivia y las reacciones de sus colegas y amigos no tardaron en llegar. Algunos hasta lloraron.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Mateo Varela y Norma Nivia se casarán: ¿cómo reaccionaron sus excompañeros de La casa de los famosos?
Mateo Varela y Norma Nivia se casarán: ¿cómo reaccionaron sus excompañeros de La casa de los famosos? Archivo RCN

La actriz Norma Nivia y el deportista Mateo Varela se apoderaron de las tendencias en redes sociales y medios de comunicación al confirmar su compromiso con unas románticas fotos en Japón, donde estaban disfrutando desde hace varios días.

Amiga de Norma Nivia llora tras conocer que Mateo Varela le propuso matrimonio
Amiga de Norma Nivia llora tras conocer que Mateo Varela le propuso matrimonio/ Archivo RCN

Recordemos que su historia de amor nació durante el reality de convivencia La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada y, aunque algunos pensaron que se trataría de una historia más de amor que surge únicamente para los programas, ellos demostraron que sus sentimientos están por encima de todo.

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¿Cómo reaccionaron los famosos ante la propuesta de matrimonio de Mateo Varela o Norma Nivia?

Como era de suponerse, las reacciones de sus amigos más cercanos y de algunos famosos no tardaron en llegar y todas vinieron cargadas de amor y buenos deseos en la nueva etapa que está por comenzar para ellos.

El comentario más importante llegó por parte del novio, quien aseguró que esta es una promesa y un amor para toda la vida. Quien tampoco se quedó atrás con su comentario fue la presentadora del reality de convivencia, Carla Giraldo, quien, además de haber sido testigo de cómo nació este amor, le desea que sean muy felices.

Amigas y colegas de Norma Nivia tampoco dejaron pasar desapercibida esta noticia e hicieron presencia en los comentarios con sus mensajes de amor: Margarita Ortega confesó que estaba llorando de emoción por la noticia y les recordó cuánto los ama. Cristina Campuzano, por su parte, les deseó que Dios guíe su camino. El creador de contenido Julian Pinilla también se sumó a la conversación festejando la noticia.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de La casa de los famosos Colombia ante el compromiso de Mateo Varela y Norma Nivia?

'El Flaco' Solórzano fue uno de los primeros en comentar la publicación donde la pareja hizo el anuncio públicamente. Les mandó un abrazo y muchas bendiciones.

De momento, ninguno de sus excompañeros se ha pronunciado al respecto, pero desde el Canal RCN aprovechamos para extender nuestras felicitaciones por este amor que sigue creciendo cada día y del que pudimos ser testigos las 24/7 en vivo.

La pareja que nació en La casa de los famosos llevará su amor al altar
La pareja que nació en La casa de los famosos llevará su amor al altar / Archivo RCN

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