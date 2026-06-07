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Mateo confesó la odisea que vivió para pedirle matrimonio a Norma: "Tuve que pedirle ayuda a extrajeros"

Mateo Varela reveló que tuvo que pedirle ayuda a dos desconocidos que no hablaban español para pedirle matrimonio a Norma Nivia.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Mateo cuenta detalles de cómo le pidió matrimonio a Norma Nivia
Mateo cuenta detalles de cómo le pidió matrimonio a Norma Nivia/ Archivo RCN

El nombre del deportista Mateo Varela y de la actriz Norman Nivia sigue siendo tendencia tras confirmarse en la mañana de este domingo que se habían comprometido en matrimonio durante sus vacaciones por Asia.

Mateo Varela compartió un emotivo video con el que les mostró a sus amigos, colegas y seguidores en redes sociales, cómo fue el proceso para que su prometida le dijera que sí.
Mateo Varela compartió un emotivo video con el que les mostró a sus amigos, colegas y seguidores en redes sociales, cómo fue el proceso para que su prometida le dijera que sí/ Archivo RCN

Recordemos que la pareja se convirtió en una de las más queridas y sonadas de las redes sociales y medios de comunicación en Colombia, ya que el público fue testigo de cómo surgió su amor en vivo durante su participación en el reality de convivencia La casa de los famosos Colombia en su segunda edición.

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¿Cuál fue la ayuda que tuvo que pedir Mateo Varela a extranjeros para pedirle matrimonio a Norma Nivia?

Tras confirmarse la noticia de su propuesta de matrimonio, Mateo Varela compartió un emotivo video con el que les mostró a sus amigos, colegas y seguidores en redes sociales, cómo fue el proceso para que su prometida le dijera que sí.

Según sus palabras, al estar los dos solos, en un lugar tan público, le era muy difícil encontrar una superficie en la que poner su celular para tener una toma decente sobre lo que se convertiría en el momento más importante de su vida. Por ello, le pidió ayuda a extranjeros para que captaran el memorable momento.

"Tuve que pedir el favor a dos extranjeros para que me grabaran; ellos, muy lindos, me ayudaron y lograron entenderme lo que les quería decir. Norma estaba distraída tomando fotos y su cara de sorpresa fue lo mejor", expresó Mateo.

¿Cómo reaccionó Norma Nivia ante la propuesta de matrimonio de Mateo Varela?

Como se pudo observar en el video compartido por el antioqueño, la actriz estaba disfrutando del paisaje y sacando algunas fotografías. Fue allí, donde Varela aprovechó el descuido para hacer su entrada triunfal, arrodillarse tras de ella y pedirle que volteara.

En el video también se observa cómo la también modelo, queda muy sorprendida por el gesto de su novio, pero no titubea ni un momento para decirle que sí. Desde el Canal RCN reiteramos nuestras felicitaciones para esta pareja, que nació bajo nuestro lente, las 24 horas en vivo.

"Tuve que pedir el favor a dos extranjeros para que me grabaran"
"Tuve que pedir el favor a dos extranjeros para que me grabaran"/ Archivo RCN

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