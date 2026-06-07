Mateo Varela le propuso matrimonio a Norma Nivia: así fue la pedida de mano

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron su compromiso durante el viaje que realizan por Asia. La pareja, que se conoció en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió en redes sociales el momento en el que el creador de contenido le pidió matrimonio a la actriz.

La propuesta ocurrió en Disney Tokio, en Japón. En las imágenes publicadas por ambos se ve a Varela arrodillado frente a Nivia, quien aceptó la pedida de mano y luego apareció luciendo el anillo de compromiso.

¿Cómo fue le propuso matrimonio Mateo Varela a Norma Nivia?

Mateo Varela eligió Disney Tokio para hacer la propuesta. El momento quedó registrado en video y fue compartido posteriormente por la pareja en sus cuentas oficiales.

Foto | Canal RCN.

En la grabación se observa a Varela de rodillas mientras le pide a Norma Nivia que sea su esposa. La actriz aparece emocionada durante la escena y acepta la propuesta.

Tras el anuncio, Norma publicó un mensaje en el que expresó su felicidad por este nuevo paso en la relación. También señaló que ambos ya han hablado sobre sus planes, acuerdos y sueños como pareja.

¿Dónde le propuso matrimonio Mateo Varela a Norma Nivia?

La pedida de mano ocurrió en Japón, durante el viaje que la pareja realiza por Asia. Antes de este momento, ambos habían compartido contenido de su paso por Corea del Sur.

El lugar elegido fue Disney Tokio, uno de los parques más visitados por turistas en ese país. Allí, Mateo Varela decidió realizar la propuesta y sorprender a Norma Nivia frente al castillo.

La pareja publicó fotos y videos del momento, lo que generó reacciones entre sus seguidores. Uno de los detalles más comentados fue el anillo que la actriz mostró después de aceptar.

(Foto Canal RCN).

¿Qué dijo Norma Nivia tras la propuesta de Mateo Varela?

Norma Nivia confirmó que aceptó la propuesta con un mensaje en redes sociales. La actriz aseguró que está enamorada y destacó la relación que ha construido con Mateo Varela.

También expresó que, aunque no son una pareja perfecta, considera que ambos se hacen bien y se ayudan a ser mejores personas. Con ese mensaje, compartió parte de lo que significa este compromiso para ella.