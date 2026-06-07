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Alejandra Estrada confiesa por qué no ha querido hablar con Alexa y Tebi

El actor habló de Tebi Bernal y Alexa Torrex y explicó por qué aún no se ha reunido con ellos.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Alejandro Estrada habló de su relación con Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandro Estrada se refirió a Alexa Torrex y a Tebi Bernal. Foto Canal RCN

Alejandro Estrada continúa retomando su actividad en redes sociales después de ganar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. El actor ha usado sus plataformas para responder preguntas de sus seguidores y hablar sobre algunos temas que quedaron pendientes tras su salida del reality.

Uno de los asuntos que más interés genera es su relación actual con Tebi Bernal y Alexa Torrex. Ambos creadores de contenido fueron cercanos a Estrada dentro del programa, por lo que varios seguidores le preguntaron si siguen siendo amigos.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Alejandro Estrada aseguró que Tebi Bernal y Alexa Torrex siguen siendo personas importantes para él. También indicó que no desconoce el papel que tuvieron en su proceso dentro del reality.

El actor explicó que conserva gratitud por ambos y por lo que compartieron durante la competencia. Sin embargo, reconoció que todavía no ha tenido una conversación directa con ellos después de salir del programa.

Alexa Torrex, Alejandro Estrada
Alexa Torrex y Alejandro Estrada no han hablado tras La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Su respuesta llegó en una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, donde varios usuarios querían saber si la amistad entre ellos continuaba.

¿Por qué Alejandro Estrada no ha hablado con Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Según explicó en sus historias de Instagram, una de las razones es que sus primeros días fuera del reality han estado enfocados en estar presente para las personas que lo acompañaron durante la competencia. Entre ellas mencionó a su equipo de trabajo, a su comunidad de seguidores y a quienes hicieron parte de su campaña.

Estrada también señaló que ha tenido compromisos con distintos medios de comunicación, lo que ha ocupado parte de su tiempo tras la final del programa.

Además, dijo que ha necesitado procesar algunas situaciones que conoció después de salir de la casa. Por eso, prefiere pensar con calma antes de hablar, para no hacerlo desde la molestia o la confusión.

Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal
La amistad entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal tiene a todos confundidos | Foto del Canal RCN.

¿Alejandro Estrada se reunirá con Tebi Bernal y Alexa Torrex?

El actor no descartó una conversación con Tebi Bernal y Alexa Torrex. Por el contrario, afirmó que ese diálogo está pendiente y que llegará en el momento adecuado.

También pidió no alimentar rumores sobre el tema. Según dijo, varias cosas que circulan en redes sociales no son ciertas.

Por ahora, Alejandro Estrada mantiene su postura de esperar antes de hablar con ellos. Aun así, dejó claro que el cariño, el respeto y el agradecimiento hacia Tebi y Alexa siguen presentes.

alexa torrex se sincera sobre alejandro estrada
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