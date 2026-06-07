La deportista antioqueña Daniela Ospina se apoderó de las tendencias digitales y titulares en los medios de comunicación tras viralizarse una entrevista que ofreció para 'El Rincón de los Errores' donde habló sobre muchos temas personales, familiares y hasta de su pareja.

Daniela Ospina reveló si tiene una crisis con su pareja Gabriel Coronel/ AFP: Mireya Acierto

Fue precisamente ese último aspecto el que más llamó la atención de sus millones de seguidores. Recordemos que la mujer suele ser bastante reservada con los detalles personales de su relación y su esposo también ha sido fiel a ese estilo y, aunque constantemente comparten contenidos en redes sociales, corresponden a situaciones divertidas o sociales.

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¿Por qué Daniela Ospina motivó a su esposo Gabriel Coronel a ir a terapia?

La también creadora de contenido reveló que ella animó a su esposo a ir a terapia, a lo que rápidamente las conjeturas de redes sociales no tardaron en llegar. Algunos aseguraban que la pareja podría estar viviendo una crisis y que por ello la importancia de tener apoyo profesional.

Otros, por su lado, expresaron que la terapia no es únicamente para solucionar conflictos en pareja o personales, sino también para prever y formar una mejor versión. Ante las múltiples versiones, la paisa aclaró qué la motivó a actuar con Gabriel Coronel.

"Yo animé a mi esposo a ir a terapia y no porque tuviéramos un problema, no. A veces es mejor ir cuando estás bien, ¿ya para qué ir cuando estás mal? Ya es difícil entender, ver. Tú con rabia no logras nada, estás todo nublado y una de las cosas que nos decía en ese momento nuestra psicóloga era: "Es que a él no le gusta que tú le hables de cierta manera, ¿qué tal si esta palabra tú pudieras cambiarla por esta..." expresó Daniela.

¿Daniela Ospina y Gabriel Coronel están en crisis de pareja?

Daniela expresó que NO han tenido una gran crisis en su matrimonio, pero que para ella sí es importante crecer como persona y disfrutarse el proceso de pareja, de papás, etc.

Añadió que tanto ella como su esposo sí han sentido un cambio considerable con el apoyo profesional y que, aunque los momentos difíciles siempre estarán, con ello, tienen herramientas para saber trabajar cuando suceden cosas que no son del agrado del otro.

Daniela Ospina contó que su esposo no era amante de la ayuda profesional/ AFP: Ivan Apfel