¿Por qué Tebi Bernal se molesta porque Alexa Torrex se encontrara con su hija?

El nombre de Tebi Bernal vuelve a ser tendencia en redes sociales, luego de que en la gira de medios que está realizando tras su salida de La casa de los famosos Colombia le preguntaran sobre sus planes con Alexa Torrex e incluso, sobre su postura frente a la manera en que ella se acercó a su familia una vez fue eliminada del reality de convivencia.

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Fue este segundo punto el que más llamó la atención del público y del propio Tebi, quien no se quedó callado cuando un locutor le indagó al respecto.

Cerró diciendo que eso es un tema que él como papá debería decidir y que nadie le pidió un consentimiento para que esto se diera/ Archivo RCN

¿Por qué Tebi Bernal se molestó porque Alexa se acercara a su hija?

"Vimos cierta prevención un poco con: "Se vio con mi hija, espérate un segundo. Incluso hubo una conversación...", expresó el locutor para abrir el tema en cabina y preguntarle abiertamente el porqué de su reacción, cuando Alexa era cercana a él e incluso parecían estar formando algo. bonito.

Contrario a lo que muchos esperaban, el deportista no se quedó callado y ratificó que para él, su familia es sagrada y que el hecho de que Alexa se haya acercado sin un consentimiento previo de su parte, no lo hace sentir cómodo.

"Sí, yo con mi hija soy bien celoso porque una cosa es Tebi y otra cosa es Esteban, y Esteban abarca todo lo familiar y entonces, pues para yo presentarle a alguien a mi hija pues tiene que haber por lo menos una conversación de por medio, un 'oye, mira esto, lo uno, lo otro...'", expresó.

¿Por qué Tebi Bernal no quería que Alexa Torrex y su hija se conocieran sin su consentimiento?

Las palabras del deportista no quedaron ahí y continuó expresando que una de sus responsabilidades como papá era proteger el círculo que conocía su hija, aún más cuando se trataba de mujeres con las que él se pudiera estar vinculando emocionalmente.

Cerró diciendo que eso es un tema que él como papá debería decidir y que nadie le pidió un consentimiento para que esto se diera y que no quiere que María Ángel conozca a cuanta mujer pueda pasar por su vida sin que él lo considere necesario.

Tebi NO quiere que su hija conozca mujeres sin su permiso/ Archivo RCN