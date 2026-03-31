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¡Duelo en el periodismo! Falleció a los 51 años reconocida presentadora tras dura enfermedad

La comunicadora falleció este 31 de marzo tras enfrentar un cáncer, enfermedad que visibilizó en redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció la periodista Carolina Selles
En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la periodista. (Fotos Freepik)

El mundo del periodismo internacional se encuentra consternado tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento de una reconocida periodista.

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¿Cuál fue la reconocida periodista que falleció a los 51 tras una dura balla contra el cáncer?

Medios internacionales confirmaron este 31 de marzo que la periodista Carolina Sellés falleció a sus 51 años tras luchar contra un agresivo cáncer.

La noticia de su partida ha generado conmoción en el ámbito del periodismo en España, donde dejó una huella marcada por su versatilidad, cercanía y capacidad de reinventarse a lo largo de los años.

Sellés construyó una sólida trayectoria en televisión durante cerca de dos décadas, consolidándose como un rostro reconocido en distintos formatos informativos.

A lo largo de su carrera hizo parte de importantes medios como Canal 9, La Sexta, Antena 3 y À Punt Media. En estos espacios se desempeñó como presentadora y reportera.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, fue uno de los primeros en expresar sus condolencias a la familia de la periodista, resaltando su trayectoria y labor.

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¿Cuándo le habían detectado el cáncer a la periodista Carolina Sellés?

Carolina Sellés llevaba más de cinco años luchando contra su enfermedad, en 2021 le habían diagnosticado un cáncer de mama metastásico.

Desde que empezó sus tratamientos, la periodista empezó a compartirles a sus seguidores detalles de lo vivía en su proceso, siendo inspiración y motivación para miles de personas que vivían algo similar.

Pese a las dificultades, siguió haciendo lo que más amaba y era comunicar y exponer historias y situaciones mundiales a través de formatos creativos en sus redes sociales.


Sin duda alguna Carolina Sellés supo adaptarse a los cambios digitales y exploró nuevas formas de narrar historias a través del storytelling, la creación de contenido y las transmisiones en streaming.

Precisamente, en 2024, su trayectoria y espíritu inspirador fueron reconocidos por la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Alicante, que la distinguió como ‘Empresa Inspiradora’.

Ahora tras su partida, su legado permanecerá en el periodismo y en las audiencias que la acompañaron a lo largo de su vida.

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