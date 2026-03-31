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Paola Rey impactó al mostrar su rostro durante procedimiento estético: ¿qué se hizo?

La actriz Paola Rey causó furor en redes sociales al compartir detalles de su experiencia durante procedimiento facial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Paola Rey en MasterChef Celebrity.
Paola Rey reveló que se hizo tratamiento para mejorar la apariencia de su piel. Foto | Canal RCN.

Paola Rey, ganadora de MasterChef Celebrity 2024, nuevamente causó furor en las redes sociales, pues en las últimas horas dio a conocer su decisión de someterse a un procedimiento para mejorar la apariencia de su rostro.

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¿Qué procedimiento estético se hizo Paola Rey en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz colombiana ha logrado consolidar una enorme comunidad de millones de seguidores, sorprendió al mostrar con lujo detalle el paso a paso del procedimiento que se hizo para lucir una piel mucho más joven.

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"Hoy con nuestra querida @paolareyactriz aplicamos el PDNR de salmón que más que un tratamiento, es una renovación de la piel: contribuye a estimular el colágeno, mejorar la firmeza, reducir la inflamación y perfeccionar la textura", son las palabras que se pueden leer en la descripción del post.

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Allí, la exparticipante del reality de cocina del Canal RCN, se mostró emocionada y expectante de poder compartir con los internautas lo que fue su experiencia mientras se llevó a cabo el mencionado procedimiento.

Paola Rey en MasterChef Celebrity.
Paola Rey sorprendió al realizarse procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

¿Cómo se llama el procedimiento estético que se hizo Paola Rey en el rostro?

En la grabación, se puede observar a Rey siendo intervenida por su dermatólogo de confianza mientras este cuidadosamente le hace punz0nes en varias regiones del rostro que van quedando marcadas visiblemente.

De acuerdo con el especialista en el tema, aunque el efecto no es inmediato y quedan algunas bolitas, los resultados pueden observarse a los sietes días del proceso.

Como era de esperarse, el post en el que es protagonista la hermosa y talentosa actriz, recibió decenas de mensajes en los que elogiaron cómo luce en la actualidad y destacaron su capacidad para mantenerse a pesar de los años.

Paola Rey en MasterChef Celebrity.
Paola Rey presumió el procedimiento que se hizo en el rostro. Foto | Canal RCN.

"A esa mujer no le pasan los años, siempre se ve regia y perfecta", "Yo quiero", "Siempre bella", "Pao siempre esta espectacular", "Realmente Pao se mantiene divinamente, su cutis es genial", "Ese tratamiento es espectacular", son los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Paola, quien obtuvo el premio mayor en la cocina más importante del mundo, demostró ser una mujer disciplinada y entregada en cada una de sus facetas.

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