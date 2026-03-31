Un hecho que ha generado conmoción ocurrió en Italia, luego de conocerse que la tumba de una reconocida modelo fue alterada en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.

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¿Quién es la modelo cuya tumba fue alterada?

Se trata de Pamela Genini, quien falleció el 14 de octubre de 2025 en un caso que ya había causado impacto en su momento.

De acuerdo con los reportes, la modelo perdió la vida tras un at4que por parte de su expareja, quien le causó múltiples heridas con un objeto cortopunzante.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades luego de escuchar sus gritos de auxilio, lo que permitió la rápida llegada de la policía.

Al llegar al sitio, el hombre también presentaba lesiones autoinfligidas, por lo que fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica.

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Hallan tumba de Pamela Genini alterada y con partes desaparecidas

¿Qué saben las autoridades sobre el caso?

Según medios italianos, la tumba de la joven fue encontrada abierta, lo que encendió las alarmas entre las autoridades y la comunidad.

Durante la inspección, se evidenció que el ataúd había sido manipulado y que faltaban partes del cuerpo, entre ellos su cabeza, lo que ha generado aún más preocupación por lo ocurrido.

La abogada de la madre de Pamela compartió un comunicado en el que expresó el dolor de la familia ante lo sucedido. Señaló que, si la pérdida ya era difícil de sobrellevar, esta situación agravó aún más el sufrimiento al tratarse de un lugar considerado sagrado.

“Ni siquiera la muerte le concedió paz, alguien ha violad0 incluso su último refugio”, expresó.

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En el mismo documento se indicó que, hasta el momento, no existen señales que apunten a un motivo económico, ya que la familia no había recibido amenazas, presiones ni solicitudes de dinero antes o después del fallecimiento de la modelo.

Sin embargo, no se descarta que detrás del caso haya una persona o grupo con comportamientos obsesivos o perturbadores relacionados con la imagen de la joven, una de las hipótesis que manejan los investigadores.

Las primeras conclusiones apuntan a que pudieron haber participado varias personas en el hecho, teniendo en cuenta el peso del féretro, que supera los 100 kilos, lo que haría difícil que una sola persona realizara esta acción.

Mientras avanza la investigación, la familia ha reiterado su confianza en las autoridades y espera que se esclarezca lo ocurrido lo antes posible, ya que el caso ha generado temor en la comunidad.