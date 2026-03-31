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Westcol habló de la canción que le dedicaron en la cárcel y que se hizo viral; así reaccionó

Westcol recordó la serenata que recibió en la cárcel La Picota y confesó que aún no supera el incómodo momento que se hizo viral.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Westcol habló de la canción que se hizo viral.
Westcol habló de la canción que se hizo viral en su visita a la cárcel. (Foto de Westcol- Arturo Holmes/AFP) (Foto del guitarrista - Freepik)

Westcol habló de la canción que le dedicaron a él y a Chanty en la cárcel que se volvió viral.

Westcol vivió la experiencia.
Westcol vivió la experiencia de ser recluso por un día. (Foto Tommaso Boddi/AFP)

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¿Por qué Westcol estuvo en la cárcel?

El creador de contenido quiso vivir una experiencia real dentro de un centro penitenciario, por eso decidió internarse en La Picota de Bogotá.

Durante su tiempo recluido, Westcol conoció de primera mano cómo es la vida de los presos en una de las prisiones más peligrosas del país.

Los dos influenciadores probaron la comida de los reclusos y observaron las diferentes artes a las que se dedican mientras buscan reivindicarse con la sociedad.

En medio de los regalos y sorpresas, Westcol y Chanty recibieron una serenata por parte de un recluso que se hizo viral no solamente por la reacción de los creadores, sino por la letra de la canción.

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¿Cómo reaccionó Westcol a la serenata que recibió en la cárcel?

Westcol aseguró en uno de sus en vivos que aún no supera ese incómodo momento y que no sabe cómo logró contener la risa.

Según el paisa, hace mucho tiempo no tenía que aguantarse tanto para no reírse y lo hizo por respeto al lugar y a las personas que lo rodeaban.

Independientemente de la letra, el recluso buscaba mostrar sus habilidades y no ofenderlos.

El creador de contenido afirmó que ya no quiere más polémicas en redes sociales y que por eso ahora mide sus reacciones.

La visita a La Picota fue para él una de las experiencias más duras que ha vivido, no solo por la serenata inesperada, sino por todo lo que escuchó y vio de parte de los internos.

El contacto directo con la realidad de la prisión le permitió mostrar a su audiencia un lado distinto de su trabajo, más humano y menos superficial.

El material grabado dentro de la cárcel ya se encuentra en sus plataformas oficiales y rápidamente se convirtió en tendencia.

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Westcol ha estado innovando su catálogo en redes sociales, apostando por nuevas situaciones como “preso por un día” o “presidente por un día”, cuando recreó una jornada en la que asumió el rol de Gustavo Petro.

Estas transmisiones han reunido a millones de espectadores, consolidando su posición como uno de los streamers más relevantes de Latinoamérica.

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