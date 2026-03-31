Jessica Cediel preocupó al revelar quebranto de salud a días de su cumpleaños: "me enfermé mal"

En las últimas horas, la presentadora Jessica Cedielencendió las alarmas en redes sociales al revelar que su salud no pasa por un buen momento, anunció que de inmediato causó preocupación entre sus seguidores.

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¿Qué le pasó a Jessica Cediel y por qué generó preocupación en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde reconocida presentadora y actriz ha construido una sólida comunidad de millones de personas, nuevamente apareció pero esta vez con noticias no muy gratas, pues de un momento a otro se enfermó.

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"Mis amores, vean mi cara, me agarró una peste, según yo tengo fiebre pero según mi hermana no tengo fiebre, pero, saben qué es lo que más me afana, que cumplo años en tres días y yo me la quería pegar, yo me la quiero pegar y vean esta cara", señaló.

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En medio de sus palabras y a raíz del malestar que siente en su cuerpo, la también empresaria dio a conocer que ahora se dispondrá a comprar los remedios para aliviarse, "Se me alborotó hoy, vean esta es la realidad", agregó.

¿Cuál es la situación de salud que enfrenta la presentadora Jessica Cediel?

Durante su aparición en sus historias, la modelo bogotana no desaprovechó la oportunidad para presumir la piel de su rostro, ya que horas antes de enfermarse estuvo realizándose un procedimiento estético llamado hidra-facial, el cual le permitió lucir una piel mucho más radiante y sana.

Jessica Cediel causó preocupación en redes sociales. Foto | Rodrigo Varela.

Finalmente, Jessica, quien se ha destacado por tener una amplia trayectoria en la televisión nacional, les contó a los internautas que por estos días se encuentra realizando un detox en casa desde hace 10 días, proceso que ha logrado que ella y sus hermanas luzcan un cabello "espectacular", por lo que les preguntó si desean y estar interesados en que les comparta estos trucos de cuidado.

Jessica Cediel apareció en redes y aseguró sentirse enferma. Foto | Canal RCN.

Por ahora, muchos esperan conocer cómo avanza el estado de salud de Cediel, quien seguramente aparecerá en las próximas horas relatando qué ha pasado y cuál es el panorama para los siguientes días, especialmente porque está cerca de celebrar un año más de vida.