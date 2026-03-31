Manuela QM genera furor al revelar cómo luce su pancita de embarazo: así se ve

El 19 de enero se conoció la noticia de que el cantante Blessd y Manuela QM están esperando a su primer hijo, pues la famosa pareja hizo el anuncio a través de sus redes sociales, en donde postearon una foto de ellos con una ecografía y unos zapaticos.

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Tras casi un mes de revelar la importante noticia, el 14 de febrero surgió una gran polémica alrededor del artista, pues salieron a la luz supuestos chats con otra mujer, en donde se estaría revelando presunto coqueteo.

Con estas conversaciones, los internautas dieron por hecho de que Blessd le pudo ser infiel a Manuela QM y al revelarse esto, la creadora de contenido dejó de seguirlo en su Instagram.

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¿Manuela QM y Blessd regresaron?

Tras la polémica por la supuesta infidelidad de Blessd, Manuela QM se vio muy distante del padre de su hijo y eso preocupó a sus fans, no que se alejara, sino de que estuviera atravesando ese mal momento estando embarazada.

Manuela QM deslumbra al mostrar su pancita. (AFP/ Jose R. Madera)

Por eso mismo, la influenciadora habría dejado saber que no estaba con el cantante tras dejarlo de seguir y eliminar las publicaciones con él, pero, además, al tomar distancia, pues fue un más de mes en el que no se dejaron ver juntos.

Sin embargo, el sábado 28 de marzo, Blessd estuvo de concierto en Medellín y allí estuvo Manuela QM, quien subió una historia con el padre del bebé, manifestando su amor por él.

Para muchos, esto generó críticas porque ella le habría perdonado la supuesta infidelidad, pero para otros, que ambos estén juntos es lo mejor para el bebé y, de hecho, la joven se ha visto mucho más tranquila presumiendo su embarazo.

¿Cómo va Manuela QM en su embarazo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Manuela Qm compartió un carrusel de fotos en donde dejó ver cuánto ha crecido su pancita y se ve muy bien, pues había recibido críticas de cómo lucía, pero ahora, está recibiendo muchos comentarios positivos.

Manuela QM roba miradas al presumir su pancita de embarazo. (Foto: Freepik)

Por eso mismo, la creadora dejó ver tres fotos diferentes en donde su bebé se ve de lado y de frente, escribiendo en su publicación “vienes a completar lo que soy”.

Por ahora, se especula que la famosa pareja estaría esperando a un niño, por lo que usan mucho el color azul y precisamente, Blessd había insinuado que el c olor de los zapatos de la revelación ya habría dado la señal del bebe que viene en camino.