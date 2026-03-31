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Pareja de la mánager de Lina Tejeiro compartió video con ella en redes tras su diagnóstico de cáncer

La pareja de Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, compartió video junto a ella tras confesar su diagnóstico de cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Pareja de la mánager de Lina Tejeiro compartió video con ella en sus redes tras diagnóstico de cáncer
¿Cuál es el estado de salud de Claudia Serrato? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir un video mediante sus redes en donde confesó que es diagnosticada de cáncer.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales acerca del estado en el que se encuentra la mánager de la actriz colombiana.

Por este motivo, una gran variedad de internautas le ha enviado mensajes de apoyo a la periodista y mánager de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano para que pueda salir tener una pronta recuperación.

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¿Qué dijo la pareja de Claudia Serrato tras el complicado diagnóstico de salud por el que está atravesando?

Pareja de la mánager de Lina Tejeiro compartió video con ella en sus redes tras diagnóstico de cáncer
¿Quién es la pareja de Claudia Serrato? | Foto: Canal RCN

Tras el complicado momento a nivel emocional por el que está atravesando Claudia Serrato, la mánager generó una división de opiniones por parte de los internautas tras compartir varios detalles acerca del complicado estado de salud por el que está atravesando en estos momentos.

La noticia acerca del complicado momento emocional por el que está atravesando Claudia Serrato se trata acerca de una biopsia que le realizaron en su sen* derecho en donde fue recientemente diagnosticada con cáncer.

Por este motivo, una de las personas que más apoyo le ha dado a la mánager de Lina Tejeiro y de varios artistas ha sido su pareja Jaime Rovira, quien se refleja que tiene gran habilidad en el campo de la música.

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¿Quién es la pareja de Claudia Serrato? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Claudia Serrato compartió un video junto a Jaime en donde agradeció por el incondicional apoyo que le ha dado en estos momentos, en especial, desde que hizo pública la noticia en la que está atravesando por un complicado momento, pues, expresó las siguientes palabras:

“Los adoro infinitamente, Jaime Rovira, saludos de nostros dos. Además, tengo mi DM lleno de mensajes, gracias por su apoyo”, agregó Claudia en un video junto a su pareja.

¿Qué ha dicho Claudia Serrato acerca del complicado estado de salud que tiene en la actualidad?

Es clave mencionar que Claudia Serrato no solo les confesó a sus seguidores que está atravesando por algunas complicaciones de salud, sino que también, se someterá a los cuidados medicos compartido por parte de los especialistas.

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