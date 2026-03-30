Manuela QM, novia de Blessd, preocupó en redes tras exámenes de embarazo; ¿qué le pasó?

Manuela QM, pareja del cantante Blessd, preocupó a su comunidad digital al confesar que sintió miedo al realizarse unos exámenes por el embarazo.

Manuela QM se descompensó en sus exámenes de embarazo. (Foto José Madera/AFP)

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¿Por qué fueron los rumores de infidelidad de Blessd con Manuela QM?

Manuela y Blessd habían estado envueltos en varios rumores de infidelidad por parte del cantante, luego de que se filtraran unas conversaciones con una modelo.

Estas imágenes crearon una ola de especulaciones sobre el futuro de esta relación que finalmente se disiparon ayer por medio de una tierna fotografía en la que la creadora de contenido aparece con el cantante y lo llama “mi compañero”, dando a entender que siguen juntos y que los rumores no pudieron acabar con su amor, menos ahora que esperan a su primer hijo.

Tras superar esta situación, Manuela ha mostrado cómo ha sobrellevado su embarazo y cómo lleva sus controles médicos.

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¿Qué le pasó a Manuela QM en sus recientes exámenes de embarazo?

Mediante sus historias en Instagram, la influenciadora compartió que madrugó para realizarse unos exámenes rutinarios que la tenían con temor.

Según relató, debía hacerse tres pruebas de sangre, pero en la tercera no aguantó y se descompensó.

Aunque sus seguidores se preocuparon, ella se encargó de tranquilizarlos y dejó claro que está comprometida con su etapa de mamá primeriza, cumpliendo con todo a pesar de sentir miedo.

Manuela ha manifestado que, aunque siente temor en algunos procedimientos médicos, está decidida a cumplir con cada control para garantizar el bienestar de su bebé.

Esta actitud refleja la responsabilidad con la que asume su nueva faceta de madre, incluso en medio de la presión mediática que implica ser pareja de uno de los artistas más reconocidos del género urbano.

El cantante Blessd atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El pasado 28 de marzo logró llenar por primera vez un estadio en Medellín, un hito que marcó un precedente en su carrera.

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El evento no solo fue multitudinario, sino que contó con invitados de talla internacional como Maluma y Anuel, quienes se unieron al “bendito” en tarima para celebrar junto a él este logro. La energía del público y la puesta en escena confirmaron que Blessd se consolida como uno de los artistas más influyentes de su generación.