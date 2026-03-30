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La Liendra tomó una inesperada decisión con su apartamento en Medellín que sorprendió en redes

La Liendra generó emoción en su comunidad digital al revelar que abandona el apartamento que marcó su historia en Medellín.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra se muda de casa.
La Liendra sorprendió al mudarse de casa en Medellín. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido La Liendra conmovió a sus seguidores al revelar que se cambia de casa y abandona el apartamento que en algún momento fue un sueño para él.

La Liendra se despide del apartamento de sus sueños.
La Liendra se despide del apartamento de sus sueños en Medellín. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se muda de casa La Liendra?

En sus plataformas digitales, el influenciador expresó que se siente triste de dejar el apartamento en el Poblado de Medellín que tanto le costó tener, ya que cuando lo soñó solo era un niño de barrio pobre que vivía en una pequeña casa de madera con piso de tierra.

La Liendra aseguró que es muy duro ir dejando las cosas atrás, pero que de eso se trata avanzar en la vida y que lo más importante es disfrutar cada etapa.

El exparticipante de la segunda edición de La casa de los famosos terminó la publicación agradeciendo a Dios por todas las oportunidades y por permitirle seguir creciendo en su carrera.

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Aunque no adelantó muchos detalles de su nueva vivienda, sí dejó claro que se trata de un lugar mucho mejor que su apartamento y que pronto lo mostrará a su comunidad digital.

Para él, desprenderse de un espacio que marcó su vida es un paso necesario para continuar con su proceso de evolución personal y profesional.

El influenciador explicó que mudarse representa cerrar un ciclo importante. El apartamento en el Poblado fue símbolo de esfuerzo y superación, pero ahora siente que es momento de buscar un espacio que se ajuste a sus nuevas metas.

La Liendra ha insistido en que no se trata de olvidar lo vivido, sino de reconocer que cada etapa tiene su valor y que avanzar implica tomar decisiones difíciles.

¿La Liendra sigue realizando documentales?

En paralelo a su mudanza, La Liendra continúa trabajando en sus documentales, aunque los últimos no han tenido el mismo impacto que los primeros.

Muchos usuarios han señalado que producirlos en tan solo una semana afecta la calidad y rigurosidad que requiere este formato.

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Se le ha cuestionado por saltarse procesos de investigación que son fundamentales para que un documental sea considerado serio y no solo contenido pasajero.

A pesar de las críticas, el creador se mantiene firme en su intención de seguir explorando este tipo de proyectos, convencido de que forman parte de su evolución como comunicador digital.

La Liendra se siente triste por mudarse.
La Liendra anuncia que cambia de casa. (Foto Canal RCN)
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