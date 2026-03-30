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Blessd sorprende con mensaje a Aida Victoria Merlano en concierto: "Te amo, Aida"

El cantante Blessd lanzó curiosa dedicatoria a Aida Victoria Merlano en pleno concierto en Medellín, ¿limaron asperezas?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Blessd envió mensaje a Aida Victoria Merlano
Blessd se acordó de Aida Victoria Merlano en concierto. (Fotos AFP: Mike Coppola y Canal RCN)

Stiven Mesa Londoño mejor conocido como Blessd en el mundo artístico se ha apodero de las tendencias recientemente tras su concierto en el Atanasio Girardot en donde se acordó de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

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¿Cuál fue el mensaje que le envió Blessd a Aida Victoria Merlano en pleno concierto?

El cantante urbano hizo su primer concierto en el máximo recinto deportivo y de evento en la ciudad de Medellín, motivo por el que 'botó la casa por la ventana' con invitados y sorpresas.

Precisamente, cuando cantaba junto a su colega Kris R. pareja de Karina García, la canción Piponas remix, Blessd le dejó un mensaje a la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Esto fue cuando Kris R. mencionó la línea de la canción en la que hablan de los supuestos cachos que WestCol le colocó a ella cuando eran pareja: "Le puse los cachos a la polla que tenía como WestCol a Aida".

Blessd rompe el silencio sobre Kris R y confirma que se dejaron de seguir
Blessd le envió mensaje a Aida Victoria Merlano en concierto. (Foto Canal RCN) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

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¿Cuál es el video del mensaje de Blessd a Aida Victoria Merlano en pleno concierto?

Kris R. repitió varias veces este coro de la canción ante la presencia de WestCol en el público y esto no pasó por desapercibido ante Blessd.

'El bendito' paró a Kris R. y le dijo que no quería que la influenciadora fuera a arremeter en su contra en un video en redes sociales.

Por eso, para poner tierra a la posible polémica el reguetonero decidió expresarle unas palabras de cariño a Aida Victoria diciéndole que la 'amaba' y le agradecía mucho sin especificar en qué.

No quiero un storytime de 10 minutos, te amo Aida, gracias por tanto.

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¿Cómo surgió el rifirrafe entre Blessd y Aida Victoria Merlano?

Blessd y la influenciadora Aida Victoria Merlano tuvieron un rifirrafe años atrás luego de la ruptura de WestCol con ella.

En su momento Aida Victoria Merlano se molestó por unas declaraciones de Blessd en su contra en donde dejó despectivos comentarios sobre ella.

En ese entonces, Aida se despachó contra el reguetonero asegurando que las relaciones del reguetonero no eran nada de admirar y que el cantante tampoco: "Porque Blessd no es ejemplo de nada".

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