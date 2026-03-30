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Yuli Ruiz hace inesperada confesión sobre su relación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Yuli Ruiz generó revuelo en redes al hablar de su relación con Alejo Estrada en La casa de los famosos, haciendo una fuerte confesión.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yuli Ruiz revela lo que realmente piensa de su ruptura con Alejandro Estrada
Yuli Ruiz destapa la verdad tras su salida y reconoce error con Alejandro Estrada. (Foto: Canal: RCN)

En la noche del domingo 29 de marzo, Yuli Ruiz se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, teniendo el 11.17% de votación.

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Como era de esperarse, esta gala de eliminación ha generado bastante conversación, ya que la paisa era considerada como una de las participantes más fuertes de la competencia y precisamente, su saluda dejó sorprendidos a muchos.

De hecho, ella misma sigue sorprendida de su eliminación, debido a que no esperaba que fuera a salir en esta ocasión, por eso, al ver cómo están las cosas afuera, decidió romper el silencio y hablar de su participación en el reality.

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¿Yuli Ruiz se arrepiente de terminar con Alejandro Estrada?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz rompió el silenció y reveló de qué se arrepiente dentro de la competencia y dejó impactados a muchos con su respuesta.

Yuli Ruiz destapa la verdad tras su salida y reconoce error con Alejandro Estrada.
Yuli Ruiz se sincera y admite error que marcó su historia con Alejandro Estrada. (Foto: Canal: RCN)

En el programa matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia, la exparticipante de la competencia estuvo siendo entrevistada y respondió ¿de qué se arrepiente en la casa? y sin tapujos dijo que de haber terminado con Alejandro Estrada.

Pero también, confesó que se arrepentía de haber terminado ‘Mini Tormenta’, pero ella reconoce que fue una decisión de Alexa Torrex, la cual no le pareció, pero que aun así respetó.

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¿Cuál fue la reacción de Yuli Ruiz al porcentaje de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Desde hace unas pocas semanas, los nominados de La casa de los famosos Colombia 2026 ya no conocen el porcentaje de las eliminaciones, pero solo el eliminado descubre este apoyo durante la gala.

Yuli Ruiz se sincera y admite error que marcó su historia con Alejandro Estrada
Yuli Ruiz revela lo que realmente piensa de su ruptura con Alejandro Estrada. (Foto: Canal: RCN)

Precisamente, tras salir de la competencia, Yuli Ruiz conoció el altísimo porcentaje de Alejandro Estrada el cual fue del 40.25%.

Sin embargo, su más honesta reacción fue decir que estaba sorprendida porque ella no esperaba ser la nueva eliminada y tenía confianza de que volvería a la competencia, de hecho, dejó a su peluche esperando por ella en la puerta de la casa.

Por su lado, Alejo Estrada se dejó ver bastante conmovido y rompió en llanto tras despedirse de su expareja, diciendo que él quería que juntos llegaran lejos y nunca pretendió ser un manipulador con ella.

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