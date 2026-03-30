En la noche del domingo 29 de marzo, se vivió una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026, la cual dejó por fuera de la competencia a Yuli Ruiz, quien tuvo un poco más del 11% de la votación.

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Su salida del programa de la vida en vivo, causó todo tipo de comentarios no solo en las redes sociales, sino dentro de la convivencia, pues Alejandro Estrada no pudo disimular su reacción tras tenerse que despedir de quien fue su pareja en el reality.

Aunque le actor expresó lo que sintió y pensó por la eliminación de Yuli, algunos no le creyeron sus lágrimas, como en el caso de Karola Alcendra, quien le reprochó por llorar.

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¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Yuli Ruiz tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026?

En el cuarto de eliminación quedaron Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, por lo que la eliminación de la paisa estuvo cargada de intensidad, debido a que dentro de la competencia ellos fueron pareja.

Alejandro Estrada se derrumba tras la salida de Yuli Ruiz. (Foto: Canal: RCN)

Al escuchar que Yuli era la eliminada, Alejandro la abrazó fuertemente y le dio un beso en la mejilla, lo que generó un momento de muchas emociones y finalmente, se despidieron, deseándole lo mejor al otro.

Luego del incómodo momento de la eliminación, el actor rompió en llanto y le expresó a Yuli que él quiso lo mejor para los dos e incluso, dijo que quería que llegaran lejos en la competencia, por lo que volvió a expresar que nunca quiso manipularla.

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Cuando el actor lloró en su cuarto Tormenta, fue a empacar las cosas de su expareja, pero Karola Alcendra no lo dejó, diciendo que sus lágrimas eran falsas ay que él era el más feliz por la salida e Yuli.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz a su eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Yuli Ruiz quedó muy sorprendida tras la eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, revelando que se sentía muy segura de que no se iría.

Alejandro Estrada se mostró afectado tras la salida de Yuli Ruiz. (Foto: Canal: RCN)

La famosa se vio completamente conmovida por todo lo que estaba pasando e incluso, había dejado su peluche en la puerta de la casa, porque según ella, volvería por él, pero el muñeco se quedó esperando por ella.

Sin duda, su eliminación sorprendió a sus excompañeros y a los televidentes del programa, quienes no han dejado de reaccionar tras su salida.