Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?

Kika Nieto ha sorprendido a sus fans al confesar en Mujeres sin filtro que casi desarrolla ortorexia . ¿En qué consiste este trastorno?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia
Kika Nieto reveló en Mujeres sin filtro que casi desarrolla ortorexia. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Kika Nieto sorprendió recientemente en Mujeres sin filtro al abrir su corazón y confesar que casi desarrolla ortorexia. Aquí te contamos de qué se trata.

Artículos relacionados

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que casi desarrolla Kika Nieto?

De acuerdo con especialistas en salud y nutrición, la ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una obsesión extrema por consumir alimentos considerados saludables.

Kika Nieto confesó casi desarrollar ortorexia
Según especialistas, la ortorexia genera que la persona desarrolle una preocupación excesiva por comer “saludable”. (Foto: Freepik)

El término fue acuñado por el médico Steven Bratman, quien describió este comportamiento como una fijación por la calidad de la comida y su preparación.

Asimismo, organizaciones como Academy of Nutrition and Dietetics advierten que esta conducta puede interferir en la vida diaria cuando se vuelve rígida y restrictiva.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los síntomas de la ortorexia y cómo se diagnostica?

Entre los principales síntomas se encuentran la preocupación excesiva por la calidad de los alimentos, la eliminación de grupos completos de comida y sentimientos de culpa al consumir algo que se percibe como "no saludable".

Según la National Eating Disorders Association, también puede presentarse aislamiento social, ya que la persona evita comer fuera de casa o compartir con otros.

Aunque no siempre está reconocida como un trastorno oficial en todos los manuales clínicos, los especialistas la identifican a partir de estos patrones y su impacto en la salud física y emocional.

La ortorexia: el trastorno alimenticio que casi desarrolla Kika Nieto
Kika Nieto logró identificar a tiempo que estaba desarrollando ortorexia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo casi desarrolla y evitó prevenir Kika Nieto este trastorno alimenticio?

Kika Nieto explicó en Mujeres sin filtro, espacio del que es conductora, que logró evitar esta etapa al reconocer que el trastorno comenzó durante la pandemia, cuando pasaba largas horas en el celular.

En ese tiempo, empezó a consumir constantemente imágenes enfocadas en estándares estéticos y cuerpos idealizados, lo que influyó en la forma en la que percibía su alimentación y su propio físico.

Sin embargo, al tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, decidió dejar de prestar atención a esas voces que no le aportaban bienestar, reducir el tiempo en el celular y enfocarse en cuidar su salud desde un lugar más equilibrado.

Eso me llevó a mí a casi un trastorno que se llama ortorexia. A mí me funcionó mucho entender que esto me estaba empezando por haberle subido tanto el volumen a voces, que no tenía que prestarles atención. Y ahí fue cuando yo dije: "Yo tengo que cortar esto rápidamente", expresó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr Salud

Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr

Correr aporta beneficios cardiovasculares, metabólicos y mentales, aunque también implica ciertos riesgos físicos.

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental Salud

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

Silenciar el celular, según varios estudios, permite mayor concentración, reduce estrés y mejora relaciones personales.

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada? Salud

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada?

El síndrome de la vibración fantasma explica por qué sentimos vibraciones en el celular sin recibir ninguna notificación.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían otro bebé Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían a su tercer hijo por vientre de alquiler

Luisa Fernanda W habló sobre sus deseos de ser madre una vez más, pero habló de lo que esto podría implicar en su vida.

Sofía Jaramillo destapa la verdad de su conflicto con Luisa Cortin Talento nacional

Sofía Jaramillo destapa la verdad detrás de su conflicto con Luisa Cortina: ¿qué pasó entre ellas?

Hombre de 82 años se volvió viral. Viral

EN VIDEO: Mujer lleva a su padre de 82 años a conocer el mar y su reacción se hace viral en redes

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Actor de El Chavo del 8 revela que Florinda Meza estaba enamorada de él: “Ni me gustaba” Viral

Actor de El Chavo del 8 destapa su relación con Florinda Meza: “Ella se clavó conmigo"