La creadora de contenido Kika Nieto sorprendió recientemente en Mujeres sin filtro al abrir su corazón y confesar que casi desarrolla ortorexia. Aquí te contamos de qué se trata.

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¿Qué es la ortorexia, el trastorno que casi desarrolla Kika Nieto?

De acuerdo con especialistas en salud y nutrición, la ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una obsesión extrema por consumir alimentos considerados saludables.

Según especialistas, la ortorexia genera que la persona desarrolle una preocupación excesiva por comer “saludable”. (Foto: Freepik)

El término fue acuñado por el médico Steven Bratman, quien describió este comportamiento como una fijación por la calidad de la comida y su preparación.

Asimismo, organizaciones como Academy of Nutrition and Dietetics advierten que esta conducta puede interferir en la vida diaria cuando se vuelve rígida y restrictiva.

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¿Cuáles son los síntomas de la ortorexia y cómo se diagnostica?

Entre los principales síntomas se encuentran la preocupación excesiva por la calidad de los alimentos, la eliminación de grupos completos de comida y sentimientos de culpa al consumir algo que se percibe como "no saludable".

Según la National Eating Disorders Association, también puede presentarse aislamiento social, ya que la persona evita comer fuera de casa o compartir con otros.

Aunque no siempre está reconocida como un trastorno oficial en todos los manuales clínicos, los especialistas la identifican a partir de estos patrones y su impacto en la salud física y emocional.

Kika Nieto logró identificar a tiempo que estaba desarrollando ortorexia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo casi desarrolla y evitó prevenir Kika Nieto este trastorno alimenticio?

Kika Nieto explicó en Mujeres sin filtro, espacio del que es conductora, que logró evitar esta etapa al reconocer que el trastorno comenzó durante la pandemia, cuando pasaba largas horas en el celular.

En ese tiempo, empezó a consumir constantemente imágenes enfocadas en estándares estéticos y cuerpos idealizados, lo que influyó en la forma en la que percibía su alimentación y su propio físico.

Sin embargo, al tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, decidió dejar de prestar atención a esas voces que no le aportaban bienestar, reducir el tiempo en el celular y enfocarse en cuidar su salud desde un lugar más equilibrado.