Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

Poner el celular en silencio no es solo evitar interrupciones en reuniones o cine. Esta práctica tiene efectos directos en tu concentración, bienestar y en la manera como gestionas tu tiempo y relaciones.

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¿Qué beneficios trae tener el celular en silencio?

Silenciar las notificaciones permite entrar en estados de concentración profunda, conocidos como "deep work", donde se realizan tareas complejas con menos errores y en menor tiempo. Además, reduce los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, al eliminar los sonidos inesperados que activan la alerta del cerebro.

Beneficios de tener el celular en silencio / (Foto de Freepik)

Otro beneficio es la mejora en las relaciones interpersonales: al no escuchar notificaciones se fomenta el contacto visual y escucha activa.

Silenciar el celular también ayuda a controlar la dopamina, evitando la respuesta impulsiva ante cada notificación, y protege el sueño profundo al impedir interrupciones nocturnas.

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¿Qué significa tener el celular en silencio siempre, según la psicología?

Desde la psicología, mantener el celular en silencio se interpreta como una herramienta de gestión cognitiva y emocional. Permite recuperar el "locus de control", donde la persona decide cuándo atender los estímulos, en lugar de reaccionar a demandas externas.

Significado de tener el celular en silencio siempre, según la psicología / (Foto de Freepik)

Disminuye la "vigilancia cognitiva", reduciendo la ansiedad basal causada por alertas constantes. También combate la "economía de la atención", interrumpida por refuerzos sonoros de las aplicaciones.

Mantener el silencio protege la reserva cognitiva, disminuye los costos de conmutación entre tareas y fomenta la presencia plena o "mindfulness", favoreciendo estados de flujo y conexión con el entorno físico y social.

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¿Qué problemas podría traer el celular con volumen?

Tener el celular con volumen activo genera fragmentación de la atención, pues cada notificación interrumpe el proceso cognitivo y aumenta la fatiga mental. Mantener alertas constantes eleva cortisol, contribuyendo a ansiedad, irritabilidad y agotamiento emocional.

Estos son los problemas que podrían surgir al traer el celular con volumen / (Foto de Freepik)

Además, afecta el sueño, alterando fases profundas necesarias para la memoria y el estado de ánimo. La dependencia a la dopamina puede intensificarse, condicionando la necesidad de revisar el dispositivo ante cada sonido.

A nivel social, los sonidos interrumpen conversaciones, afectan la empatía y pueden generar contaminación acústica en espacios compartidos.