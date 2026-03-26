Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

Silenciar el celular, según varios estudios, permite mayor concentración, reduce estrés y mejora relaciones personales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental
Conoce los beneficios de tener el celular en silencio / (Foto de Freepik)

Poner el celular en silencio no es solo evitar interrupciones en reuniones o cine. Esta práctica tiene efectos directos en tu concentración, bienestar y en la manera como gestionas tu tiempo y relaciones.

Artículos relacionados

¿Qué beneficios trae tener el celular en silencio?

Silenciar las notificaciones permite entrar en estados de concentración profunda, conocidos como "deep work", donde se realizan tareas complejas con menos errores y en menor tiempo. Además, reduce los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, al eliminar los sonidos inesperados que activan la alerta del cerebro.

¿Qué beneficios trae tener el celular en silencio?
Beneficios de tener el celular en silencio / (Foto de Freepik)

Otro beneficio es la mejora en las relaciones interpersonales: al no escuchar notificaciones se fomenta el contacto visual y escucha activa.

Silenciar el celular también ayuda a controlar la dopamina, evitando la respuesta impulsiva ante cada notificación, y protege el sueño profundo al impedir interrupciones nocturnas.

Artículos relacionados

¿Qué significa tener el celular en silencio siempre, según la psicología?

Desde la psicología, mantener el celular en silencio se interpreta como una herramienta de gestión cognitiva y emocional. Permite recuperar el "locus de control", donde la persona decide cuándo atender los estímulos, en lugar de reaccionar a demandas externas.

¿Qué significa tener el celular en silencio siempre, según la psicología?
Significado de tener el celular en silencio siempre, según la psicología / (Foto de Freepik)

Disminuye la "vigilancia cognitiva", reduciendo la ansiedad basal causada por alertas constantes. También combate la "economía de la atención", interrumpida por refuerzos sonoros de las aplicaciones.

Mantener el silencio protege la reserva cognitiva, disminuye los costos de conmutación entre tareas y fomenta la presencia plena o "mindfulness", favoreciendo estados de flujo y conexión con el entorno físico y social.

Artículos relacionados

¿Qué problemas podría traer el celular con volumen?

Tener el celular con volumen activo genera fragmentación de la atención, pues cada notificación interrumpe el proceso cognitivo y aumenta la fatiga mental. Mantener alertas constantes eleva cortisol, contribuyendo a ansiedad, irritabilidad y agotamiento emocional.

¿Qué problemas podría traer el celular con volumen?
Estos son los problemas que podrían surgir al traer el celular con volumen / (Foto de Freepik)

Además, afecta el sueño, alterando fases profundas necesarias para la memoria y el estado de ánimo. La dependencia a la dopamina puede intensificarse, condicionando la necesidad de revisar el dispositivo ante cada sonido.

A nivel social, los sonidos interrumpen conversaciones, afectan la empatía y pueden generar contaminación acústica en espacios compartidos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada? Salud

Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada?

El síndrome de la vibración fantasma explica por qué sentimos vibraciones en el celular sin recibir ninguna notificación.

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Sara Corrales ha llamado la atención tras compartir los alimentos que consume para tener un embarazo sano y equilibrado.

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?

Tras la ruptura de Eidevin con Mariana Zapata, te explicamos por qué las personas cambian de look por un cierre de ciclos.

Lo más superlike

Isabella Atehortúa habla de las complicaciones que ha tenido en su embarazo, ¿qué pasó? Talento nacional

Isabella Atehortúa habla de las complicaciones que ha tenido en su embarazo, ¿qué pasó?

Isabella Atehortúa habló de las complicaciones de su embarazo y reveló que la seria condición que padece.

Marilyn Patiño se despacha contra Luisa Cortina. La casa de los famosos

Marilyn Patiño arremetió contra Luisa Cortina en La casa de los famosos: "Se te estrellaron las neuronas"

¿Quién es Noelia Castillo, la joven de 25 años que accederá a la eutanasia en España? Viral

¿Quién es Noelia Castillo, la joven de 25 años que accederá a la eutanasia en España?

La Rosalía causa preocupación tras detener concierto por complicaciones de salud: ¿qué reveló? Rosalía

La Rosalía causa preocupación tras detener concierto por complicaciones de salud: ¿qué reveló?

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud