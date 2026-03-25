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Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada?

El síndrome de la vibración fantasma explica por qué sentimos vibraciones en el celular sin recibir ninguna notificación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Síndrome de la vibración fantasma: ¿por qué sentimos que el celular vibra sin recibir nada?
Síndrome de la vibración fantasma: sentir que el celular vibra sin recibir nada / (Foto de Freepik)

Seguramente te ha pasado: estás descansando o concentrado y sientes que tu teléfono vibra. Lo revisas, pero no hay notificaciones ni llamadas. Este fenómeno tiene nombre y explicación científica: se llama síndrome de la vibración fantasma.

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¿Qué es el síndrome de la vibración fantasma?

Robert Rosenberger, especialista en comportamiento tecnológico en el Instituto de Tecnología de Georgia (GIT), explica de qué se trata este fenómeno:

“Detectar un teléfono que vibra se ha convertido en un hábito. Incluso un leve movimiento muscular o la sensación de que la ropa se mueve puede interpretarse como una vibración del teléfono”.

¿Qué es el síndrome de la vibración fantasma?
Estudios explican qué es el síndrome de la vibración fantasma / (Foto de Freepik)

Un estudio de 2012 con 290 estudiantes en Estados Unidos encontró que el 89% experimentaba estas falsas vibraciones, en promedio, una vez cada dos semanas. Para algunos, estas sensaciones son normales, pero quienes están más atentos pueden percibirlas con mayor frecuencia.

La neuróloga Evelyn Benavides, de la Clínica Universidad de los Andes, añade que estas sensaciones surgen porque el cerebro se mantiene a la expectativa de recibir mensajes o llamadas, incluso si no ocurre nada.

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¿Cómo percibe el cerebro las vibraciones fantasma?

Pablo Espoz, psiquiatra infantojuvenil de Clínica Dávila, señala que la sensación de vibración se genera en el cerebro, no en los receptores físicos del cuerpo.

“El cerebro reproduce una sensación que ha sentido antes, aunque el teléfono no vibre realmente”, explica.

¿Cómo percibe el cerebro las vibraciones fantasma?
La sensación de vibración se genera en el cerebro / (Foto de Freepik)

La teoría de detección de señales indica que factores como la experiencia, la expectativa, el deseo y estados fisiológicos (sueño, hambre o fatiga) modifican el umbral de percepción.

Así, estar con el celular cerca todo el día mantiene al cerebro en alerta constante, generando la sensación de vibración aunque no haya notificación.

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¿Qué medidas ayudan a reducir la vibración fantasma?

Especialistas recomiendan establecer horarios para revisar el celular y evitar mantenerlo en modo vibración permanente. La neuróloga Perla David sugiere cargar los dispositivos fuera de la habitación durante la noche para proteger el sueño.

Por otra parte, Evelyn Benavides aconseja desactivar notificaciones de aplicaciones que no sean relevantes y silenciar grupos de mensajería que generan constante expectativa.

¿Qué medidas ayudan a reducir la vibración fantasma?
Tips que ayudan a reducir la vibración fantasma / (Foto de Freepik)

El desapego gradual también funciona: alejarse del teléfono por periodos controlados ayuda al cerebro a disminuir la reacción condicionada. Activar modos como “no molestar” durante la noche contribuye a reducir la alerta constante.

El síndrome de la vibración fantasma refleja cómo la tecnología influye en nuestro comportamiento y en la percepción. Comprender su origen y aplicar estrategias permite que el uso del celular sea más consciente y menos invasivo en la vida diaria.

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