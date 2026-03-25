Andrea Valdiri ya seleccionó niñas para celebrarles su fiesta de 15 años: así avanza su iniciativa

La iniciativa de Andrea Valdiri para celebrar los 15 años de varias niñas ya empezó a tomar forma. A través de redes sociales, la influencer ha mostrado los primeros momentos con algunas de las seleccionadas, generando conversación entre los internautas.

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¿Qué anunció Andrea Valdiri tras celebrar los 15 años de Isabella Valdiri?

Tras la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri en Cartagena, un evento que generó conversación por su organización y detalles, Andrea Valdiri anunció una nueva iniciativa enfocada en otras jóvenes.

Andrea Valdiri celebrara la fiesta de 15 niñas / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La influencer dio a conocer que buscaría replicar la experiencia con un enfoque social, reuniendo a 15 niñas que no han podido celebrar sus quince años para brindarles una celebración conjunta. Explicó que su intención es ofrecerles un espacio donde puedan vivir esta fecha de manera significativa.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde también inició la convocatoria para conocer las historias de las participantes, marcando así el inicio del proceso de selección de las quinceañeras que harán parte de esta celebración.

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¿Quién es Bianca, una de las niñas seleccionadas por Andrea Valdiri para su fiesta de 15 años?

A través de sus historias de Instagram, Valdiri mostró el momento en el que llegó a la casa de Bianca, una de las niñas seleccionadas para celebrar su fiesta. Durante la visita, la influencer presentó a los integrantes de su familia y también compartió detalles del entorno en el que vive.

Andrea Valdiri visitó a Bianca, una de las niñas seleccionadas celebrar su fiesta de 15 / (Foto del Canal RCN)

En los videos, se observó la habitación que Bianca comparte con sus hermanos y algunos elementos de su cotidianidad, como la bicicleta que utiliza su padre para ir a trabajar. Posteriormente, Andrea se dirigió a la joven, quien manifestó sentirse nerviosa, y afirmó que todo saldría bien.

Valdiri le explicó que la celebración contará con varios elementos pensados para que disfrute la experiencia, incluyendo presentaciones de cantantes, un gran ponqué y diferentes actividades durante la fiesta.

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¿Qué otra niña fue seleccionada por Andrea Valdiri para su fiesta de 15 años?

Andrea Valdiri también compartió el video de Valeria Pontón Campo, otra de las niñas que buscaba ser elegida. En su mensaje, la menor contó que vive en Soledad, Atlántico, y que su deseo era poder celebrar sus 15 años junto a su familia, especialmente bailar el vals con su mamá.

Valeria relató parte de su historia personal y explicó que su madre es cabeza de hogar. También mencionó que enfrentó cáncer durante su infancia y que actualmente se encuentra recuperada. Aunque ya había cumplido sus 15 años, señaló que no pudo celebrarlos como lo había imaginado.

Tras ver el video, Andrea respondió dándole la bienvenida a esta celebración. Además, la influencer compartió imágenes de otras dos niñas que también fueron seleccionadas, lo que indica que el proceso continúa avanzando y que más historias siguen siendo consideradas.