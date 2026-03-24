Blessd avivó rumores sobre su relación con Manuela QM tras mostrarse triste en redes, ¿qué dijo?

El cantante de reguetón Blessdsorprendió recientemente al compartir un video en sus redes sociales en el que aparece durante unos segundos sin decir ninguna palabra, pero acompañado de varios emojis de corazones rotos.

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Como era de esperarse, la publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios relacionados con su vida sentimental.

¿Por qué el video de Blessd generó comentarios sobre su vida sentimental?

Los internautas relacionaron el video con las situaciones que han rodeado al artista en los últimos meses.

Cabe recordar que desde el pasado Día de San Valentín, Blessd ha estado en medio de la polémica tras la filtración de unas supuestas conversaciones con una modelo.

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Este hecho ocurrió pocos días después de que el cantante y su pareja, Manuela QM, anunciaran que estaban esperando un hijo.

Blessd reaparece con video de desamor y genera dudas sobre Manuela QM. (Fotos: AFP y Freepik)

En ese momento, ambos compartieron una publicación en la que mostraban una ecografía y unos zapatos de bebé, acompañando la noticia con un emotivo mensaje.

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Sin embargo, tras la confirmación del embarazo de la influencer colombiana comenzaron a surgir comentarios también sobre la relación entre ellos tras notar que el cantante paisa no estuvo presente en la celebración de cumpleaños de ella.

¿Qué ha pasado con la relación entre Blessd y Manuela QM?

Y en ese momento se rumoraba que había terminado su relación, posteriormente uno días después se le vio a la pareja de nuevo con una publicación donde Blessd le celebraba y le daba un lujoso regalo de cumpleaños.

Con el paso de los días, especialmente ese sábado Día de San Valentín salieron a la luz las supuesta conversaciones en el que Blesdd estaría con esta modelo.

Y luego de esto, dejaron de aparecer públicamente juntos, además Manuela QM eliminó de sus redes sociales las fotografías que tenía junto al artista, lo que generó las especulaciones sobre el estado de la relación.

Blessd reaparece con video de desamor y genera dudas sobre Manuela QM. (Foto: AFP)

Por su parte, Blessd ha continuado compartiendo contenido relacionado con su música, pero con letras sobre desamor y posibles indirectas hacia su pareja.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado directamente para confirmar o desmentir una posible ruptura.