El nombre de Karol G se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una de las cantantes colombianas más destacadas a nivel internacional, sino que también, por su reciente reencuentro con una de sus cantantes preferidas, quien es Alicia Keys.

Antes de la fama de Karol G, la cantante se hizo viral por un video que compartió en el pasado, interpretando una de sus canciones preferidas de la cantante estadounidense Alicia Keys.

Por este motivo, varios internautas han compartido su emotiva reacción tras el especial reencuentro que Karol G tuvo con Alicia Keys al demostrarle gran admiración antes de su fama.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex le termina a su prometido en La casa de los famosos Colombia: así fue el momento

¿Cómo fue el reencuentro de Karol G con Alicia Keys en las últimas horas?

¿Qué dijo Alicia Keys tras su reencuentro con Karol G? | AFP: Pablo Pino

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales al ver que Karol G cumplió uno de sus grandes sueños tras interpretar una de sus canciones preferidas junto a Alicia Keys, una de sus cantantes favoritas.

Por este motivo, Alicia Keys dividió múltiples opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 27 millones de seguidores, las siguientes palabras:

“Un momento súper especial cantando "Try Sleeping with a Broken Heart" con mi hermana Karol G. Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, ¡fue tan dulce! Ese tipo de amor y su historia son simplemente conmovedores”, agregó Alicia Keys en la descripción de la publicación.

¿Qué video compartió Karol G con Alicia Keys antes de ser famosa?

Este video compartió Karol G antes de ser famosa interpretando canción de Alicia Keys. | AFP: Jean Baptiste Lacroix

Tras el reciente encuentro de Karol G con Alicia Keys, la cantante se expresó muy orgullosa no solo por revelar que se estuvo preparando toda la vida por ese momento, sino que también, por ver lo mucho que ha evolucionado.

Por su parte, Karol G desempolvó un video en el que interpretó la canción de Try Sleeping with a Broken Heart’, cuando tenía 19 años, demostrando que con el paso de los años se ha posicionado como una de las artistas colombianas más destacadas a nivel internacional, en especial, por su éxito en varias canciones como: ‘TQG’, ‘Amargura’ y ‘Bichota’.