Jhonny Rivera y Jenny López pasarán su luna de miel en las Maldivas: así es su lujosa habitación

La reconocida pareja de cantantes conformada por Jhonny Rivera y Jenny López continúan acaparando la atención de los internautas. En esta ocasión los recién casados dieron por iniciada de manera oficial su luna de miel en las paradisíacas Maldivas, y el artista ya presumió su lujosa habitación.

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¿Cómo es la lujosa habitación en las Maldivas en la que Jhonny Rivera y Jenny pasarán su luna de miel?

Luego de un mes de gira musical por Europa tras su boda, Jhonny Rivera y Jenny López anunciaron que darán inicio oficial a su luna de miel, que tendrá varias paradas, siendo las Maldivas la primera de ellas

Así es el exclusivo lugar donde Jhonny Rivera y Jenny López disfrutan su luna de miel. (Foto Canal RCN | Freepik).

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el cantante de música popular compartió un corto video en el que mostró parte de la lujosa habitación en la que estará junto a su esposa durante los próximos días.

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Desde la entrada se puede apreciar cómo el mar rodea toda la cabaña en la que se hospedan. El lugar cuenta con instalaciones de lujo, como un par de jacuzzis con vista hacia otras islas, además de espacios ideales para descansar mientras disfrutan de la brisa.

"Un mini tour por la habitación... Miren esta vista tan espectacular, qué lindo esto", comentó el cantante mientras enseñaba el lugar.

De esta manera, la pareja disfrutará de los primeros días de su luna de miel en uno de los destinos más exclusivos del mundo, dejando ver a sus seguidores algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa.

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¿Qué otros destinos visitarán Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel?

Así mismo, Jhonny Rivera reveló que su luna de miel tendrá otros tres destinos adicionales a las paradisiacas islas de las Maldivas, aunque no dio detalles de fechas exactas ni cuánto tiempo estarán en cada lugar.

Luego de las Maldivas la pareja tomará un vuelo hacia Dubái, en donde pasarán una temporada, para luego avanzar hacia Kenia y finalmente España, en donde darán fin a esta emocionante etapa de recién casados y retomar sus vidas en Colombia.