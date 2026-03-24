Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sebastián Villalobos generó preocupación al revelar el incidente que sufrió su pequeña hija Isla.

Sebastián Villalobos reveló un incidente doméstico que involucró a su hija y despertó la preocupación de miles en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sebastián Villalobos muestra el percance de su pequeña hija.
Sebastián Villalobos muestra el percance casero que sufrió su pequeña hija. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Sebastián Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar el percance que sufrió su pequeña hija Isla.

Sebastián Villalobos tranquiliza a su comunidad digital.
Sebastián Villalobos tranquiliza a su comunidad digital tras incidente casero. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué percance tuvo la hija de Sebastián Villalobos?

El influenciador subió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver el vidrio de su baño roto y el pequeño pie de su hija con unas heridas leves.

La imagen causó preocupación inmediata en los miles de seguidores de Sebastián, quien tuvo que salir a aclarar la situación y explicar cómo se encontraba la niña.

Artículos relacionados

Villalobos relató que tras quebrarse el vidrio del baño, unas esquirlas alcanzaron el pie de la menor, provocando un susto que afortunadamente no pasó a mayores.

El creador de contenido expresó que acudieron al pediatra, quien los tranquilizó y les envió medicamentos para evitar posibles infecciones, asegurando que la niña se recuperaba de manera exitosa.

¿Sebastián Villalobos hace parte de MasterChef Celebrity 2026?

Sebastián, además de ser una figura reconocida en redes sociales, participa actualmente en la temporada de MasterChef Celebrity, que se encuentra en grabaciones.

Los internautas ya tienen todas las expectativas puestas sobre cómo le irá en el ámbito culinario, aunque en otra de sus historias mostró un dedo vendado en las cocinas del programa, lo que evidencia que no ha sido un camino fácil.

En medio de todo esto, Sebastián y su pareja Camila Santamaría atraviesan una etapa muy especial: su hija Isla cumplirá un año en mayo.

Ambos han mostrado con orgullo lo felices que están en su rol de padres, compartiendo momentos llenos de ternura y alegría que reflejan la importancia de su familia en esta nueva etapa de sus vidas.

Artículos relacionados

Por si fuera poco, MasterChef Celebrity promete muchas emociones debido al gran elenco que reúne esta temporada.

Sebastián Villalobos tendrá que competir y compartir con grandes personajes bajo la estricta calificación de los tres chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes con su experiencia y exigencia elevan el nivel de la competencia.

Sebastián Villalobos se encuentra en las grabaciones.
Sebastián Villalobos se encuentra en las grabaciones de MasterChef Celebrity 2026. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El tierno momento de Emilia que Paola Jara compartió y conmovió a sus fans Paola Jara

Paola Jara compartió tierno video de su hija Emilia diciendo su primera ‘palabra’

La cantante Paola Jara compartió un tierno video en el que su hija Emilia pronuncia su primera ‘palabra’.

Jhorman Toloza asegura que está esperando a Alexa Torrex para casarse. La casa de los famosos

Jhorman Toloza asegura que sigue enamorado y planea boda con Alexa Torrex pese a ruptura en VIVO

Jhorman Toloza sostuvo que su amor por Alexa Torrex sigue intacto y que la boda sigue en sus planes luego de La casa de los famosos.

Jessi Uribe revela la última charla con Yeison Jiménez antes de su muerte Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló la conversación que tuvo con Yeison Jiménez un día antes de su muerte

Jessi Uribe contó detalles inéditos de la charla que tuvo con Yeison Jiménez un día antes de su trágica muerte.

Lo más superlike

Sheila, esposa de Juanda Caribe responde a las críticas que recibe Juanda Caribe

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, rompe el silencio sobre las críticas que recibe en redes

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, respondió contundente a las críticas que recibe en redes sociales.

UAO - Canal RCN Producciones RCN

¿Errores en vivo? Así se manejan los imprevistos en los programas de entretenimiento

Sale a la luz video de Karol G en el pasado antes de ser famosa tras su reencuentro con Alicia Keys Karol G

Sale a la luz video de Karol G en el pasado antes de ser famosa tras su reencuentro con Alicia Keys

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?