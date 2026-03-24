Sebastián Villalobos generó preocupación al revelar el incidente que sufrió su pequeña hija Isla.

El creador de contenido Sebastián Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar el percance que sufrió su pequeña hija Isla.

Sebastián Villalobos tranquiliza a su comunidad digital tras incidente casero. (Foto Canal RCN)

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¿Qué percance tuvo la hija de Sebastián Villalobos?

El influenciador subió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver el vidrio de su baño roto y el pequeño pie de su hija con unas heridas leves.

La imagen causó preocupación inmediata en los miles de seguidores de Sebastián, quien tuvo que salir a aclarar la situación y explicar cómo se encontraba la niña.

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Villalobos relató que tras quebrarse el vidrio del baño, unas esquirlas alcanzaron el pie de la menor, provocando un susto que afortunadamente no pasó a mayores.

El creador de contenido expresó que acudieron al pediatra, quien los tranquilizó y les envió medicamentos para evitar posibles infecciones, asegurando que la niña se recuperaba de manera exitosa.

¿Sebastián Villalobos hace parte de MasterChef Celebrity 2026?

Sebastián, además de ser una figura reconocida en redes sociales, participa actualmente en la temporada de MasterChef Celebrity, que se encuentra en grabaciones.

Los internautas ya tienen todas las expectativas puestas sobre cómo le irá en el ámbito culinario, aunque en otra de sus historias mostró un dedo vendado en las cocinas del programa, lo que evidencia que no ha sido un camino fácil.

En medio de todo esto, Sebastián y su pareja Camila Santamaría atraviesan una etapa muy especial: su hija Isla cumplirá un año en mayo.

Ambos han mostrado con orgullo lo felices que están en su rol de padres, compartiendo momentos llenos de ternura y alegría que reflejan la importancia de su familia en esta nueva etapa de sus vidas.

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Por si fuera poco, MasterChef Celebrity promete muchas emociones debido al gran elenco que reúne esta temporada.

Sebastián Villalobos tendrá que competir y compartir con grandes personajes bajo la estricta calificación de los tres chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes con su experiencia y exigencia elevan el nivel de la competencia.