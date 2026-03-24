Jhorman Toloza asegura que sigue enamorado y planea boda con Alexa Torrex pese a ruptura en VIVO

Luego de que Alexa Torrex terminara su relación con Jhorman Toloza en vivo, el cucuteño ha dado sus impresiones sobre esta controversial decisión.

Jhorman Toloza dice que no se ha sentido traicionado por parte de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre el acercamiento entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Según contó el influenciador en una entrevista con La Toxi Costeña y Carlos Claro, en ningún momento se ha sentido irrespetado por Alexa y que no considera que su acercamiento con Tebi sea una infidelidad.

Toloza asegura que las palabras de Luisa Cortina en el programa fueron para colgarse de la viralidad de Alexa en redes sociales y para poder tener pantalla.

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¿Jhorman Toloza y Alexa Torrex siguen comprometidos?

Jhorman afirmó que sigue comprometido con Alexa y que cuando ella salga se van a casar, y que lo que dijo lo hizo para protegerlo a él.

Los televidentes del programa están expectantes a cómo pueda reaccionar Alexa a la entrada de Luisa Cortina, quien estará en la casa por unos días y tendrá que escuchar la réplica de la cucuteña que no pudo decir nada al tratarse de un congelado.

Esta noche Luisa entrará junto a Beba y Marilyn Patiño para disputar el poder de la resurrección hasta final de semana, donde Colombia decidirá cuál de las tres continúa en competencia.

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Mientras tanto, Jhorman Toloza ha optado por mostrarse tranquilo y seguro de sus sentimientos hacia Alexa.

Sus declaraciones reflejan confianza en la relación y en el futuro que planea junto a ella, incluso después de la ruptura pública.

Su postura ha generado opiniones divididas entre los seguidores, algunos que lo apoyan y otros que cuestionan su visión.

Después de la prueba de presupuesto, se han presentado varios enfrentamientos entre los participantes, lo que ha hecho que el ambiente dentro de la casa se torne cada vez más tenso.

Las discusiones por la organización, la convivencia y las estrategias han marcado los últimos días, y la llegada de las tres exparticipantes pronostica un revuelo aún mayor entre los habitantes.