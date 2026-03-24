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Paola Jara compartió tierno video de su hija Emilia diciendo su primera ‘palabra’

La cantante Paola Jara compartió un tierno video en el que su hija Emilia pronuncia su primera ‘palabra’.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El tierno momento de Emilia que Paola Jara compartió y conmovió a sus fans
El tierno momento de Emilia que Paola Jara compartió y conmovió a sus fans. (Foto Canal RCN).

La reconocida cantante de música popular Paola Jara enterneció a sus seguidores al compartir un emotivo video en el que su hija Emilia pronuncia su primera ‘palabra’, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó miles de reacciones por parte de sus seguidores.

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¿Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, ya dijo su primera palabra?

En la tarde de este martes 24 de marzo, Paola Jara sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales con un corto video en el que presumió que su pequeña hija, de apenas cuatro meses, ya estaría intentando comunicarse mediante una serie de sonidos que muchos interpretaron como su ‘primera palabra’.

¿Ya habla? Emilia sorprende en video que publicó Paola Jara
¿Ya habla? Emilia sorprende en video que publicó Paola Jara. (Foto Canal RCN).

El audiovisual fue compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante mostró a la bebé y explicó que había aprendido a gritar para llamar su atención, algo común en los bebés a medida que crecen.

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"¿Quién aprendió a gritar ya? ¿La hermana menor aprendió a gritar ya? (Risas) ¿Quién le enseñó a gritar? ¿Valentina? Emi, ¿qué es eso, hija?", se le escucha decir a Paola Jara mientras graba a la bebé, quien se mueve con emoción y grita cada vez que oye su voz.

Aunque para muchos se trató de su ‘primera palabra’, lo cierto es que estos sonidos hacen parte de una etapa natural en el desarrollo de los bebés, lo que no impidió que el tierno momento derritiera a los seguidores de la artista en redes sociales.

¿Paola Jara y Jessi Uribe ya enseñaron el rostro de Emilia?

Vale la pena destacar que una de las grandes incógnitas entre los seguidores de Paola Jara y Jessi Uribe es cómo luce la pequeña Emilia, pues aunque la pareja ha compartido cómo ha ido creciendo su bebé, su rostro continúa siendo un gran misterio.

La pareja ha mencionado en diversas ocasiones que no tiene planeada una fecha aproximada en la que piensen mostrar a su bebé de manera oficial, por lo que este tema es un incierto para sus seguidores.

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