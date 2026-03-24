Revelan emotivo video de Yeison Jiménez compartiendo junto a sus hijos y esposa
Revelan un emotivo video del fallecido Yeison Jiménez compartiendo junto a su esposa e hijos que conmovió a sus fans.
Un emotivo video del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez volvió a conmover a sus seguidores en redes sociales, al mostrarlo compartiendo un momento familiar junto a su esposa Sonia e hijos en medio de una sesión fotográfica.
¿Qué muestra el emotivo video de Yeison Jiménez con su familia?
A través de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez, que actualmente sería administrada por sus familiares, se reveló un video inédito del artista en el que aparece compartiendo junto a su esposa Sonia y sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago, durante una sesión fotográfica familiar.
En las imágenes se observa al cantante muy cercano a su familia, consintiendo a sus hijos y demostrando el profundo amor que sentía por ellos. El video estuvo acompañado de un emotivo mensaje que resalta el cariño que llevaba en su interior y que siempre expresaba con sus seres queridos.
“No todo se explica con palabras. A veces basta con ver estos momentos para entender el tipo de amor que Yeison llevaba por dentro, ese mismo que hoy trasciende hasta el cielo”, se lee en la publicación.
El video generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en expresar su nostalgia y admiración, destacando el amor que el artista siempre mostró por su familia y recordándolo con emotivos mensajes.
¿Cuándo y cómo falleció Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero de 2026 tras abordar su avioneta junto a cuatro integrantes de su equipo y el capitán a cargo de la aeronave, quienes corrieron con la misma suerte.
La aeronave colisionó cuatro minutos después de que iniciara su vuelo contra una vereda en Boyacá que actualmente se convirtió en un lugar especial para los seguidores del difunto artista, y en donde se han realizado actos simbólicos en los últimos dos meses.
Tras la identificación de su cuerpo por Medicina Legal, el artista fue cremado en Bogotá y sus cenizas fueron trasladadas a su finca, en donde actualmente reposan en un altar cerca de su familia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike