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Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Sara Corrales ha llamado la atención tras compartir los alimentos que consume para tener un embarazo sano y equilibrado.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable
Sara Corrales prioriza su alimentación consciente / (Foto de AFP y Freepik)

Sara Corrales ha generado curiosidad entre sus seguidores al hablar abiertamente sobre cómo mantiene una alimentación consciente durante su embarazo. La actriz ha asegurado que sus elecciones buscan asegurar su bienestar y el de su bebé.

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¿Qué alimentos ha consumido Sara Corrales para un embarazo sano?

Sara Corrales ha sido muy transparente sobre su proceso de maternidad, señalando que esta etapa le ha permitido tener “consciencia total” sobre lo que consume. La actriz ha destacado que su dieta se basa en alimentos naturales y libres de procesados.

Entre los pilares de su alimentación se destacan:

  • Grasas Saludables: Aguacate y salmón, clave para el desarrollo del bebé y su energía diaria.
  • Carbohidratos de Calidad: Camote o batata, preferido sobre harinas refinadas para mantener energía sostenida.
  • Proteínas y Vegetales: Claras de huevo, pollo y pescado acompañados de vegetales verdes como espinaca.
  • Superalimentos y Complementos: Incluye prebióticos, multivitamínicos y vitamina C para fortalecer el sistema inmune.

Aun así, admite darse algunos gustos. En ocasiones, a través de sus redes sociales, comparte recetas para saciar antojos de manera más consciente y nutritiva.

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¿Qué otros alimentos recomiendan los doctores para un embarazo sano?

Guías internacionales, como las de la OMS, UNICEF y Mayo Clinic, indican que no se trata solo de “comer más”, sino de priorizar nutrientes esenciales:

  • Ácido Fólico: Vital para el sistema nervioso. Se encuentra en legumbres, espárragos, brócoli y cereales integrales fortificados.
  • Hierro: Carne roja magra, hígado (con moderación), espinaca y frijoles; consumir con vitamina C mejora su absorción.
  • Calcio y Vitamina D: Lácteos pasteurizados, sardinas y tofu.
  • Yodo: Mariscos cocidos, pescado de mar y sal yodada en moderación.
¿Qué otros alimentos recomiendan los doctores para un embarazo sano?
Alimentos recomiendables para un embarazo sano / (Foto de Freepik)

Los médicos recomiendan que la mitad del plato sea frutas y verduras. Así mismo se destacan la importancia de incluir tres porciones de proteínas al día y optar por granos integrales en lugar de refinados.

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¿Qué alimentos NO se recomiendan para un embarazo sano?

Para evitar infecciones o complicaciones, los doctores señalan alimentos a restringir:

  • Crudos o término medio: Carnes, pescados, mariscos y huevos no completamente cocidos.
  • Pescados con alto mercurio: Pez espada, tiburón, caballa gigante y atún rojo limitado.
  • Lácteos y embutidos de riesgo: Quesos no pasteurizados, jamón, salami y patés refrigerados.
  • Vegetales y brotes crudos mal lavados: Brotes de alfalfa, trébol, rábano y ensaladas en lugares sin higiene segura.
  • Bebidas y estimulantes: Alcohol, exceso de cafeína y jugos no pasteurizados.
¿Qué alimentos NO se recomiendan para un embarazo sano?
El licor y la cafeína no son recomendables para un embarazo sano / (Foto de Freepik)
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