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Yeferson Cossio se pronunció tras accidente que puso en riesgo su vida: ¿qué dijo?

Yeferson Cossio rompió el silencio y reveló cómo se encuentra luego de un accidente que evidenció junto a su familia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yeferson Cossio se pronunció tras accidente que puso en riesgo su vida
Yeferson Cossio está a salvo tras accidente que puso en riesgo su vida / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tras un accidente que los dejó al borde de la preocupación, Yeferson Cossio recurrió a sus redes sociales para mostrar cómo se encuentran él y su familia. Sus palabras generaron reacciones en redes sociales.

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¿Qué accidente vivió Yeferson Cossio junto a su familia?

El incidente se produjo mientras la familia viajaba por una carretera con carriles que se estrechaban de manera repentina. Según reveló en sus redes sociales, un carro que iba sin frenos, los alcanzó y pasó cerca de ellos viajaban a gran velocidad.

Segundos después, el vehículo perdió el control y terminó chocando con fuerza contra una estructura que se encontraba cerca a un puente.

“Un carro venía sin frenos, nos rozó por detrás. Se fue contra una zanja y se estrelló durísimo contra una viga de un puente", contó.

¿Qué accidente vivió Yeferson Cossio junto a su familia?
Yeferson Cossio reveló detalles del accidente que vió junto a su familia / (Foto de Freepik)

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¿Qué dijeron Yeferson Cossio y su familia sobre el accidente?

Después del accidente, Yeferson Cossio relató a sus seguidores cómo se vivieron los momentos de tensión dentro del vehículo, explicando que la situación se desarrolló en cuestión de segundos y que todos lograron mantenerse fuera de peligro.

Cintia Cossio compartió su experiencia en Instagram, mostrando su estado de shock y describiendo el incidente como uno de los accidentes más fuertes que había presenciado en su vida.

¿Qué dijeron Yeferson Cossio y su familia sobre el accidente?
Cintia Cossio y Carolina Gómez quedaron en "shock" tras accidente en carretera / (Fotos del Canal RCN)

Por su parte, Carolina Gómez, novia de Yeferson, también reaccionó, publicando un mensaje de reflexión a sus seguidores, invitándolos a vivir plenamente:

Amen. Amen mucho. Amen sin miedo. hagan eso que los haga sentir vivos. digan lo que sienten. Abracen fuerte. rían más alto que la vida no es para entenderla toda, es para vivirla intensamente.

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¿Cómo están Yeferson Cossio y su familia tras el accidente que presenciaron?

Tras el susto vivido en carretera, Yeferson Cossio publicó una fotografía junto a su familia con un mensaje que tranquilizó a sus fans:

“Estamos vivos”, escribió.

Posteriormente, en otra historia, Cossio explicó que lo que vivieron en carretera fue una experiencia cercana a la muerte. Después del susto, se detuvieron en un pueblo francés y luego continuarían su viaje hacia los Alpes, tomando la ocasión como una forma de celebrar la vida tras el incidente.

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