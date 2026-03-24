Jhonny Rivera expuso incómoda situación junto a Jenny López en su luna de miel: "está súper loca"

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El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar una inesperada situación que ha estado viviendo junto a Jenny López durante su luna de miel. Incluso, llegó a mencionar que dicha situación tenía a su joven esposa Jenny López “súper loca”.

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¿Cuál fue la incómoda situación que Jhonny Rivera está viviendo junto a Jenny López en su luna de miel?

Jhonny Rivera sorprendió a sus cientos de seguidores con una inesperada dinámica de preguntas y respuestas en medio de su luna de miel, por lo que varios fanáticos aprovecharon para realizar diversas interrogantes. Sin embargo, hubo quienes también le aconsejaron soltar el celular y disfrutar de este momento junto a Jenny López.

Jhonny Rivera y Jenny López pasarán su luna de miel en las Maldivas: así es su lujosa habitación. (Foto Canal RCN | Freepik).

Ante esto, el reconocido cantante de música popular aprovechó para exponer una incómoda situación que han venido experimentando desde que iniciaron su luna de miel. Según explicó, debido a los cambios de horario en los territorios que han visitado y en el que se encuentran actualmente, no han podido recuperar el sueño de manera placentera, por lo que han estado durmiendo en deshoras.

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Incluso, mencionó que Jenny López estaba “súper loca” con este tema, ya que fácilmente podría dormir en pleno día debido al cansancio que generan estos cambios.

"Claro, la idea es compartir. En este momento ella está durmiendo, porque pobrecita ella está súper loca con lo del cambio de horario, yo gracias a Dios dormí mucho en el avión", confesó el artista.

Como era de esperarse, sus declaraciones no pasaron desapercibidas, por lo que varios internautas reaccionaron con todo tipo de comentarios, algunos entre risas y otros mostrando comprensión.

¿En dónde es la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena destacar que actualmente Jhonny Rivera y Jenny López se encuentras disfrutando de su luna de miel en las Maldivas, una paradisiaca isla alejados del trajín de la ciudad y los lugares poblados.

Aunque se desconoce cuántos días se quedarán allí, Rivera mencionó que sus próximos destinos serán hacia Dubái, pasando por Kenia y finalmente España.