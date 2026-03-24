¿Errores en vivo? Así se manejan los imprevistos en los programas de entretenimiento

En la televisión en vivo no hay margen para repetir una escena ni opción de editar lo que ya salió al aire. Cada segundo cuenta y cualquier error debe resolverse en tiempo real, frente a miles o millones de espectadores, sin que lo noten.

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¿Cómo se manejan los errores en vivo en televisión?

Actualmente, la forma en que se produce televisión ha cambiado con la llegada de nuevas plataformas digitales, pero el “en vivo” sigue siendo uno de los formatos más exigentes dentro de la industria.

En ese contexto, la producción de programas de entretenimiento como por ejemplo: Buen día, Colombia exige coordinación, rapidez y decisiones inmediatas.

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Allí, cada integrante del equipo cumple un rol clave para que todo funcione, incluso cuando surgen imprevistos.

La presión del ‘en vivo’: lo que no se ve en los programas de entretenimiento. (Foto: Canal RCN)

En un programa en vivo, los errores pueden aparecer en cualquier momento: fallas técnicas, problemas de audio, cambios de última hora en el contenido o incluso situaciones inesperadas con los presentadores.

Ante esto, el equipo de producción debe reaccionar de inmediato y solucionar la situación para que el televidente continúe viendo el programa sin notar que algo cambió.

¿Qué habilidades se necesitan para enfrentar imprevistos en TV?

Desde el máster de control se coordinan las señales, el orden de los contenidos y los tiempos al aire.

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Si algo falla, el equipo técnico ajusta cámaras, sonido o imágenes en cuestión de segundos.

Al mismo tiempo, los presentadores deben continuar con la transmisión sin detenerse, adaptando su discurso a lo que ocurre, mientras reciben indicación por el apuntador o audífono que tienen en el que reciben las indicaciones que se les da desde el máster.

La presión del ‘en vivo’: lo que no se ve en los programas de entretenimiento. (Foto: Freepik)

Por eso, quienes trabajan en este formato deben conocer cómo se construyen las narrativas, cómo se maneja la puesta en escena y cómo se coordina un equipo bajo presión.

Además, es clave comprender el comportamiento de las audiencias actuales, ya que los contenidos ya no solo se consumen en televisión, sino también en redes sociales.

Este tipo de temáticas son parte de la formación que se aborda en el diplomado Master Training: Experto en Producción y Realización de Programas de Entretenimiento en Vivo, desarrollado por la Universidad Autónoma de Occidente en alianza con Canal RCN.

Allí se trabaja precisamente sobre los retos que implica estar al aire sin margen de error.